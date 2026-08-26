Άγιος Παντελεήμονας: Επίθεση με μολότοφ σε μπαρ γεμάτο κόσμο

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Επίθεση με μολότοφ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε μπαρ στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Η εμπρηστική επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στη 01:30, όταν δύο άγνωστοι άνδρες προσέγγισαν κατάστημα καφέ-ναργιλέ, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν σε λειτουργία και πέταξαν δύο βόμβες μολότοφ προς το κατάστημα, προκαλώντας φωτιά. Η αντίδραση των εργαζομένων ήταν άμεση, καθώς κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν.

Από την επίθεση δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, παρά το γεγονός ότι στο κατάστημα υπήρχε κόσμος την ώρα του εμπρησμού. Οι Αρχές αναζητούν τους δύο δράστες και ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης, με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία να κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών του «κόσμου της νύχτας».

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