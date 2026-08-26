Εφορία: Τέσσερις παγίδες έως το τέλος του 2026 για χιλιάδες φορολογούμενους με ανοιχτούς λογαριασμούς

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Μπορεί οι φορολογικές δηλώσεις να αποτελούν παρελθόν για τους περισσότερους, όχι όμως και οι υποχρεώσεις απέναντι στην Εφορία. Χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν μπροστά τους μια δεύτερη σειρά προθεσμιών, με καταληκτική ημερομηνία στις περισσότερες περιπτώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, γονικές παροχές για την κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις αποβιωσάντων και υποχρεώσεις όσων μετακόμισαν φορολογικά στο εξωτερικό συνθέτουν το παζλ των εκκρεμοτήτων που πρέπει να κλείσουν πριν αλλάξει ο χρόνος.

Και μπορεί για ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες να μην προβλέπεται πρόστιμο εφόσον ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα, ωστόσο η αμέλεια ή η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις και νέες περιπέτειες με τη φορολογική διοίκηση.

Αναδρομικά: Ο λογαριασμός έρχεται τώρα

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλοι φορολογούμενοι που εισέπραξαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά.

Το γεγονός ότι τα χρήματα μπήκαν στους λογαριασμούς τους πέρυσι δεν σημαίνει ότι δηλώνονται όλα στη χρήση του 2025. Τα αναδρομικά πρέπει να «επιστρέψουν» φορολογικά στο έτος στο οποίο πραγματικά ανάγονται και για τον λόγο αυτό απαιτείται τροποποιητική δήλωση για κάθε αντίστοιχη χρονιά.

Για τα φορολογικά έτη από το 2015 και μετά η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του myAADE. Ο φορολογούμενος επιλέγει το έτος στο οποίο αφορούν τα ποσά και στη συνέχεια την εφαρμογή «Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1».

Εάν, για παράδειγμα, αναδρομικά που καταβλήθηκαν το 2025 αφορούν το φορολογικό έτος 2023, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιλέξει ως έτος υποβολής το 2024. Τα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους σχετικούς κωδικούς, αλλά η δήλωση πρέπει να υποβληθεί οριστικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Αμέσως μετά ακολουθεί η εκκαθάριση και, εφόσον προκύψει επιπλέον φόρος, θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2027 ή να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων.

Οι συνταξιούχοι έχουν μία πρόσθετη διέξοδο, καθώς μπορούν, με αίτηση στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία, να εξοφλήσουν την οφειλή που προκύπτει σε έως 48 μηνιαίες δόσεις.

Το θετικό είναι ότι για τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του έτους δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο αδιαφορίας, καθώς μετά την εκπνοή της προθεσμίας τα δεδομένα αλλάζουν.

Τα τεκμήρια και η «χείρα βοηθείας» των γονέων

Ένα ακόμη μέτωπο αφορά όσους κινδυνεύουν να φορολογηθούν όχι με βάση το πραγματικό τους εισόδημα αλλά με υψηλότερο, τεκμαρτό εισόδημα.

Κατοικίες, αυτοκίνητα και αγορές περιουσιακών στοιχείων μπορούν να ανεβάσουν τον πήχη των τεκμηρίων και να δημιουργήσουν πρόσθετο φορολογικό βάρος. Μία από τις δυνατότητες κάλυψης της διαφοράς είναι οι χρηματικές γονικές παροχές.

Όσοι σκοπεύουν να αξιοποιήσουν αυτή τη λύση θα πρέπει να φροντίσουν ώστε οι απαιτούμενες δηλώσεις να υποβληθούν στην Εφορία μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου τα σχετικά ποσά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμη περίπτωση στην οποία η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να εξαρτηθεί όχι μόνο από το ύψος του πραγματικού εισοδήματος, αλλά και από το εάν ο φορολογούμενος έχει κινηθεί εγκαίρως για να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων.

Οι υποχρεώσεις των κληρονόμων

Ανοιχτό λογαριασμό με την Εφορία έχουν και οι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν.

Οι νόμιμοι κληρονόμοι πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση του αποβιώσαντος για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2025 έως την ημερομηνία θανάτου. Η διαδικασία για τις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Υπάρχει όμως μία βασική προϋπόθεση: το φορολογικό μητρώο πρέπει προηγουμένως να έχει ενημερωθεί με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων. Χωρίς αυτή την ενέργεια, η ηλεκτρονική υποβολή δεν μπορεί να προχωρήσει.

Οι κληρονόμοι, επομένως, θα πρέπει να έχουν εγκαίρως καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία, ώστε να μην βρεθούν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.

Στο φορολογικό ραντάρ και οι κάτοικοι εξωτερικού

Η τέταρτη κατηγορία αφορά όσους μετέφεραν τη φορολογική κατοικία τους εκτός Ελλάδας κατά το προηγούμενο έτος. Και γι’ αυτούς η 31η Δεκεμβρίου 2026 αποτελεί κρίσιμη ημερομηνία, καθώς μέχρι τότε πρέπει να έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη φορολογική δήλωση.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι η μεγάλη διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων ολοκληρώθηκε, η Εφορία κάθε άλλο παρά… έκλεισε για το 2026. Για αρκετές χιλιάδες φορολογούμενους το τελευταίο τετράμηνο του έτους κρύβει προθεσμίες που δεν πρέπει να χαθούν, καθώς μια εκκρεμότητα που σήμερα μπορεί να διευθετηθεί σχετικά απλά είναι δυνατόν μετά την αλλαγή του χρόνου να μετατραπεί σε ακριβότερο φορολογικό λογαριασμό.

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