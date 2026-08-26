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26.08.2026 09:57

Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: Σημαντικές αυξήσεις σε 8.500 δικαιούχους

26.08.2026 09:57
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Ανάρτηση, με αφορμή την έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων συντάξεων χηρείας, έκανε το πρωί της Τετάρτης (26/8) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή (28/8), με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές, ενώ υπενθυμίζει τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων.

Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν.

Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.

Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε!

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