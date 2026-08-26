search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 09:49
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2026 09:40

Ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών Bergamini – Στις 8/9 οι υπογραφές, τι προβλέπει

26.08.2026 09:40
FREGATAYDRA

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών κλάσης FREMM (Bergamini) ανακοίνωσε επίσημα το πρωί της Τετάρτης (26/8) το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι υπογραφές στην Εφαρμοστική Ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM από την Ελλάδα θα πέσουν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη.

«Η πρόσκτηση των δύο φρεγατών τ. FREMM, με δυνατότητα πρόσκτησης επιπλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις τέσσερις φρεγάτες τ. FDI και τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών τ. MEKO, δημιουργεί ένα Πολεμικό Ναυτικό με Μονάδες Κρούσης υψηλών δυνατοτήτων, που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο», επισημαίνεται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό δεν διαθέτει μέχρι στιγμής φρεγάτες κλάσης FREMM. Αυτή είναι η πρώτη φορά που προχωράει στην απόκτησή τους από την Ιταλία (σε συνδυασμό με τις γαλλικές Belharra/FDI).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ:

«Στις 8/9/2026 η Υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης στη Ρώμη για την πρόσκτηση Φρεγατών τ. FREMM από το Πολεμικό Ναυτικό

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση (Implementing Arrangement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini), πρόκειται να υπογραφεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο (Guido Crosetto) και των Αρχηγών Ναυτικού των δύο χωρών.

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών, σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και της Δήλωσης Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών Φρεγατών τ. FREMM, που υπογράφηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, κατά τη συνάντηση του κ. Δένδια με τον κ. Κροσέτο.

Με την Εφαρμοστική Ρύθμιση οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο πρώτων φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini).

Συγκεκριμένα καθορίζεται:

  • Η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάσταση και το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης και ένταξης των πλοίων στο Πολεμικό Ναυτικό (Carlo BERGAMINI (F-590): Πώληση/μεταβίβαση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 – Virginio FASAN (F-591): Πώληση/μεταβίβαση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029).
  • Η αρχική και εν συνεχεία υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των μονάδων.
  • Η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή, με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία.

Η πρόσκτηση των δύο φρεγατών τ. FREMM, με δυνατότητα πρόσκτησης επιπλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις τέσσερις φρεγάτες τ. FDI και τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών τ. MEKO, δημιουργεί ένα Πολεμικό Ναυτικό με Μονάδες Κρούσης υψηλών δυνατοτήτων, που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Διαβάστε επίσης:

Από το «Τσοβόλα, δώστα όλα» στο «Μητσοτάκη, φέρτα τώρα»: Η Ελλάδα μπροστά σε μια νέα προεκλογική επιταγή

«Σκληρό» κυβερνητικό… φλερτ με τους ελεύθερους επαγγελματίες: Τι θα φέρει η ΔΕΘ

Δούρου για παραίτηση Σέρμπου: «Μήπως σχετίζεται με την επικριτική τοποθέτηση για την πολιτική Τραμπ;»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekpompoi skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Επανέρχεται η σειρά «Τότε και Τώρα» των Τσουβέλα-Χαραλαμπούδη – Το απίθανο τρέιλερ για το δεύτερο κύκλο

melanson_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελανσόν: Ζητά από την ΕΚΤ «πάγωμα» του γαλλικού χρέους – Σφοδρές αντιδράσεις στην ΕΕ και φόβοι για νέα κρίση στις αγορές της Ευρώπης

FREGATAYDRA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών Bergamini – Στις 8/9 οι υπογραφές, τι προβλέπει

dimitriskokotas
LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: Η showbiz αποχαιρετά τον τραγουδιστή – Οι συγκινητικές αναρτήσεις φίλων και συναδέλφων

paidia-sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία-σοκ για το δημογραφικό: 21.000 λιγότεροι μαθητές μέσα σε τρία χρόνια – Έκλεισαν 100 σχολεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

menidi-epithesi-skylos
ΕΛΛΑΔΑ

«Σύρθηκα κάτω προσπαθώντας να βγάλω τον σκύλο μου από τα δόντια του»: Η 26χρονη περιγράφει την επίθεση σκύλου στο Μενίδι

Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

tzitzikostas- xristidis- avgerinos – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εισηγήσεις για ανασχηματισμό, οι μετρήσεις… παραλίας, η ακέφαλη Περιφέρεια, το άγχος Άννας για Χρηστίδη και η ανηλεής κόντρα Αυγερινού – Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 09:49
ekpompoi skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Επανέρχεται η σειρά «Τότε και Τώρα» των Τσουβέλα-Χαραλαμπούδη – Το απίθανο τρέιλερ για το δεύτερο κύκλο

melanson_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελανσόν: Ζητά από την ΕΚΤ «πάγωμα» του γαλλικού χρέους – Σφοδρές αντιδράσεις στην ΕΕ και φόβοι για νέα κρίση στις αγορές της Ευρώπης

FREGATAYDRA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών Bergamini – Στις 8/9 οι υπογραφές, τι προβλέπει

1 / 3