Προαστιακός: Σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων

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Αποκαταστάθηκαν στις 10:15 η σιδηροδρομική κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια-Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια-Λουτρόπυργος.

Λίγο νωρίτερα είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1307 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμεινε για κάποια ώρα στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάστηκαν και τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας.

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