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26.08.2026 08:51

Λάρισα: Μυστήριο με το μουμιοποιημένο πτώμα γυναίκας – Είχε πεθάνει εδώ και ένα χρόνο

26.08.2026 08:51
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Αναπάντητα παραμένουν διάφορα ερωτήματα γύρω από το πτώμα 60χρονης γυναίκας που βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της Λάρισας.

Η σορός παραμένει εδώ και μία εβδομάδα στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, ενώ η τραγική αυτή υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία, μετά την αγοραπωλησία του υπόγειου διαμερίσματος στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου επί της 28ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατος της γυναίκας επήλθε αρκετούς μήνες πριν αλλά δεν την αναζήτησε κάποιος.

Η 60χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο δάπεδο, ενώ δίπλα της βρέθηκε μια τσάντα που μεταξύ άλλων περιείχε μια αστυνομική ταυτότητα και με βάση αυτή από αστυνομικούς του ΑΤ Λάρισας αναζητήθηκαν πιθανοί συγγενείς, ενώ μετά τη λήψη γενετικού υλικού τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της αστυνομίας θα προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των στοιχείων.

Οι εξετάσεις μετά και την αποστολή δειγμάτων, αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες και μέχρι τότε η σορός θα παραμένει στο νεκροτομείο. Με βάση, ωστόσο, την αστυνομική ταυτότητα που βρέθηκε στην τσάντα, πρόκειται για μια 60χρονη γυναίκα που φέρεται να κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Λάρισα βρέθηκε έχοντας ζήσει νωρίτερα σε χώρα της Ευρώπης, με τις πληροφορίες για τον βίο της να παραμένουν συγκεχυμένες.

Για μία σειρά από συμπτώσεις η σορός της 60χρονης εντοπίστηκε τυχαία, ο θάνατος – που οφείλεται σε παθολογικά αίτια σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση – εκτιμάται πως επήλθε τουλάχιστον πριν έναν χρόνο, ενώ για λόγους που εξετάζονται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, η σορός αντί να βρεθεί σε κατάσταση σήψης, βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης.

Το γεγονός, επίσης, ότι η σορός δε βρέθηκε σε κατάσταση σήψης είχε ως αποτέλεσμα να μην εντοπισθεί το πτώμα νωρίτερα λόγω της δυσοσμίας. Έτσι, η σορός εντοπίστηκε από αστυνομικούς του ΑΤ Λάρισας το πρωί της 19ης Αυγούστου, όταν κλήθηκαν να ανοίξουν το κλειστό διαμέρισμα, έπειτα από την αγορά του και με δεδομένο ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ζει σε άλλη πόλη.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Ελευθερία, με αφορμή την καθυστέρηση στην καταβολή κάποιων ενοικίων ο αρχικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος λέγεται πως συνομίλησε με τη θανούσα ζητώντας της να εγκαταλείψει το διαμέρισμα και έτσι δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το υπόγειο ήταν άδειο και θα μπορούσε ένα πωληθεί.

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