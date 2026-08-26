Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί – Φέρεται να άρπαξε 800 ευρώ από τουρίστα (video)

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Και άλλη καταγγελία σε βάρος οδηγού ταξί μέσα σε λίγες ώρες εξετάζει η αστυνομία, καθώς τουρίστας κατήγγειλε ότι θύμα αρπαγής 800 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η σύλληψη 38χρονου οδηγού, μετά από καταγγελία οικογένειας τουριστών ότι τους απέσπασε 600 ευρώ για τη διαδρομή Αεροδρόμιο – Σύνταγμα.

Η δεύτερη καταγγελία δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ούτε έχει διασταυρωθεί από τις Αρχές ότι συνδέεται με τον 38χρονο.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, καθώς ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να έδρασε παρουσιάζει ομοιότητες με την υπόθεση για την οποία συνελήφθη.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο 38χρονος συνδέεται και με το περιστατικό των 800 ευρώ ή εάν πρόκειται για διαφορετικό δράστη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου, όταν ο κατηγορούμενος παρέλαβε την οικογένεια από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά την άφιξή τους, φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένα και να τους τρομοκράτησε, προκειμένου να του παραδώσουν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους.

Οι τουρίστες κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία και, μετά από προανάκριση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως οδηγό του ταξί.

Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία.

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