Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη: Οι απειλές του δολοφόνου, το όπλο και η προσπάθεια του να προσεγγίσει τον αδελφό του θύματος

Takeaways by to pontiki AI Ένας 48χρονος άνδρας δολοφόνησε την 45χρονη πρώην σύντροφό του στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αφαίρεσε τη ζωή του.

Στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης παρακολουθούσε συστηματικά το θύμα και είχε διατυπώσει απειλές κατά της ζωής της.

Ο άνδρας είχε προσεγγίσει τον αδελφό της γυναίκας, ενώ ενημέρωσε το οικογενειακό του περιβάλλον για την πρόθεσή του να πράξει κάτι σοβαρό.

Η σύζυγος του δράστη δήλωσε στις αρχές ότι δεν γνώριζε τα σχέδιά του, παρά τις ανησυχητικές κινήσεις που πραγματοποίησε πριν από το έγκλημα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν την προέλευση του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τις αλβανικές αστυνομικές αρχές.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγική υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη, σκιαγραφώντας το προφίλ του 48χρονου άνδρα, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε την 45χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ NEWS, το τελευταίο διάστημα υπήρχαν ενδείξεις ότι ο 48χρονος παρακολουθούσε στενά τις κινήσεις της 45χρονης, ενώ φέρεται να είχε διατυπώσει και απειλές εναντίον της λίγες ημέρες πριν από το τραγικό περιστατικό.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία συγγενικού προσώπου της άτυχης γυναίκας, σύμφωνα με την οποία, όπου βρισκόταν η 45χρονη, εμφανιζόταν ξαφνικά και ο πρώην σύντροφός της, δημιουργώντας την εικόνα μιας συνεχούς παρακολούθησης.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο 48χρονος φέρεται να είχε στείλει στη γυναίκα φωτογραφία στην οποία απεικονιζόταν να κρατά όπλο και να το στρέφει στο κεφάλι του, απειλώντας την ότι θα τη σκοτώσει και στη συνέχεια θα αυτοκτονήσει.

Προσπάθησε να προσεγγίσει τον αδελφό της

Ο 48χρονος φέρεται επίσης να επιχείρησε να προσεγγίσει τον αδελφό της 45χρονης. Εκείνος, ωστόσο, αρνήθηκε να τον συναντήσει, καθώς δεν επιθυμούσε να εμπλακεί στην προσωπική τους σχέση, και τον παρότρυνε να αφήσει πίσω του την υπόθεση και να μην ασχοληθεί πλέον με την οικογένεια της πρώην συντρόφου του.

Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι μαρτυρίες από το οικογενειακό περιβάλλον του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε ενημερώσει τόσο την κόρη του όσο και τη σύζυγό του ότι ετοίμαζε να κάνει «κάτι μεγάλο», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ξεκάθαρα το σχέδιό του.

Μάλιστα, φέρεται να είπε στην κόρη του ότι ενδεχομένως μέσα στις επόμενες ημέρες να μην τον έβλεπε πλέον δίπλα της. Παράλληλα, στη σύζυγό του φέρεται να έδωσε κάποια χρήματα, λέγοντάς της ότι ήταν όλα όσα είχε εκείνη τη στιγμή στην κατοχή του, ενώ την παρότρυνε να προσέχει το παιδί τους σε περίπτωση που εκείνος απουσίαζε.

Η σύζυγός του, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε τον λόγο για τον οποίο ο άνδρας της προχωρούσε σε αυτές τις κινήσεις. Κάποια στιγμή μάλιστα τον είδε να κλαίει, να φεύγει από το σπίτι και να επιστρέφει αργότερα, έχοντας περάσει τη νύχτα εκτός της οικογενειακής εστίας. Δεν της αποκάλυπτε ούτε πού πήγαινε ούτε τι ακριβώς έκανε. Το περιστατικό αυτό φέρεται να σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες πριν από την τραγική δολοφονία.

To όπλο συνδέεται με την αλβανική αστυνομία

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το όπλο που είχε στην κατοχή του ο 48χρονος φέρεται να συνδέεται με τις αλβανικές αστυνομικές αρχές.

Οι αρχές εξετάζουν την προέλευσή του και τον τρόπο με τον οποίο έφτασε στα χέρια του.

Πλέον, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης.

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