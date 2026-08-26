One Table: Το micro-hosting αποκτά το δικό του χώρο στην καρδιά της Αθήνας για εκδηλώσεις

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Μια διαφορετική επιχειρηματική πρόταση στον χώρο της φιλοξενίας και των μικρών εκδηλώσεων κάνει την εμφάνισή της στην Αθήνα. Το One Table, ανάμεσα σε Παγκράτι και Ιλίσια και σε μικρή απόσταση από το μετρό «Ευαγγελισμός», επενδύει στην ανερχόμενη διεθνή τάση του micro-hosting, δημιουργώντας έναν χώρο σχεδιασμένο αποκλειστικά για ολιγομελείς συναντήσεις.

Η βασική ιδέα είναι τόσο απλή όσο και το όνομα του εγχειρήματος: ένα μεγάλο τραπέζι, έως 14 καλεσμένοι και ένας ολόκληρος χώρος στη διάθεση μιας μόνο παρέας, εταιρείας ή ομάδας.

Σε αντίθεση με τα μεγάλα venues, το νέο concept επιχειρεί να τοποθετηθεί στην αγορά των μικρών και εξατομικευμένων εκδηλώσεων, όπου το ζητούμενο δεν είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων αλλά η ιδιωτικότητα και η δυνατότητα διαμόρφωσης της εμπειρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Η αγορά των micro-events

Το micro-hosting έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος διεθνώς, παράλληλα με τη στροφή ενός μέρους της αγοράς προς μικρότερες εκδηλώσεις, private dining και tailor-made εμπειρίες.

Σε αυτή την κατηγορία επιχειρεί να τοποθετηθεί το One Table, αξιοποιώντας παράλληλα τη θέση του κοντά στο κέντρο της Αθήνας και την εύκολη πρόσβαση μέσω του μετρό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα μεγάλο τραπέζι χωρητικότητας έως 14 ατόμων, γύρω από το οποίο αναπτύσσεται ολόκληρη η λειτουργία του χώρου. Η αισθητική παραπέμπει περισσότερο σε αθηναϊκή κατοικία παρά σε συμβατικό χώρο εκδηλώσεων, με κλασικά στοιχεία και έμφαση στη δημιουργία ενός ιδιωτικού περιβάλλοντος.

Το επιχειρηματικό μοντέλο δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία πελατών. Το One Table απευθύνεται τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες, επαγγελματίες της γαστρονομίας και δημιουργούς περιεχομένου.

Από εταιρικά meetings μέχρι private events

Στο εταιρικό σκέλος, ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για meetings, παρουσιάσεις, μικρά σεμινάρια, networking και δραστηριότητες team building.

Διαθέτει Wi-Fi, οθόνη προβολής και δυνατότητα προσαρμογής της διοργάνωσης στις απαιτήσεις κάθε ομάδας. Παράλληλα, ένα επαγγελματικό meeting μπορεί να συνδυαστεί με γαστρονομική εμπειρία, στοιχείο που διαφοροποιεί το concept από έναν συμβατικό χώρο εταιρικών συναντήσεων.

Στην αγορά των ιδιωτικών εκδηλώσεων, το One Table στοχεύει σε γενέθλια, επετείους, θεματικές βραδιές, προτάσεις γάμου και άλλες μικρές διοργανώσεις στις οποίες η ιδιωτικότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Ένας ακόμη άξονας δραστηριότητας είναι τα workshops και τα masterclasses. Ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει γευσιγνωσίες κρασιού και spirits, μαθήματα γαστρονομίας, αλλά και εργαστήρια τέχνης, δημιουργικής γραφής και άλλες εκπαιδευτικές ή βιωματικές δράσεις.

Παράλληλα, η αισθητική του χώρου και η ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένης επαγγελματικής κουζίνας ανοίγουν την πόρτα και στην αγορά του content creation. Φωτογραφήσεις προϊόντων, παραγωγή videos και podcasts, παρουσιάσεις brands και περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να πραγματοποιούνται στον ίδιο χώρο.

Η γαστρονομία στο κέντρο του concept

Ιδιαίτερη θέση στο επιχειρηματικό μοντέλο του One Table καταλαμβάνει η γαστρονομία. Η επαγγελματική κουζίνα δίνει τη δυνατότητα διοργάνωσης private dinners, cooking events, γευσιγνωσιών και άλλων διαδραστικών γαστρονομικών εμπειριών.

Τα καθημερινά cooking experiences έχουν την υπογραφή της Oikodespoina και της Δέσποινας Μαραγκίδου, η οποία έχει προηγούμενη παρουσία στην εστίαση μέσα από το L’ Abbuffata στα Τρίκαλα Κορινθίας και στον Πειραιά.

Στο νέο εγχείρημα η δραστηριότητα μεταφέρεται σε μικρότερη κλίμακα, με εβδομαδιαία μαθήματα μαγειρικής, private dinners και social dining events. Μέρος της στόχευσης αφορά και επισκέπτες από το εξωτερικό, στους οποίους παρουσιάζονται ελληνικές παραδοσιακές συνταγές μέσα από βιωματικές γαστρονομικές συναντήσεις.

Η κουζίνα, ωστόσο, δεν προορίζεται αποκλειστικά για τις δράσεις της Oikodespoina. Το One Table σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να λειτουργεί και ως προσωρινή «έδρα» για σεφ και επαγγελματίες της γαστρονομίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Guest chefs και culinary creators μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χώρο για pop-up dinners, θεματικές βραδιές, tasting menus και projects περιορισμένης διάρκειας, χωρίς να χρειάζεται να διαθέτουν δικό τους εστιατόριο ή μόνιμο χώρο στην Αθήνα.

Με αυτόν τον τρόπο, το One Table επιχειρεί να κινηθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικές αγορές: από τα εταιρικά events και τις ιδιωτικές εκδηλώσεις μέχρι τη γαστρονομία, τα workshops και την παραγωγή περιεχομένου.

Το κοινό στοιχείο παραμένει η μικρή κλίμακα. Σε μια αγορά όπου οι εξατομικευμένες εμπειρίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα, το νέο εγχείρημα ποντάρει στο ακριβώς αντίθετο από τη μαζική φιλοξενία: λίγοι άνθρωποι, ένας ιδιωτικός χώρος και, κυριολεκτικά, ένα τραπέζι.

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