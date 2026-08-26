Εξαφάνιση Ισπανού επιχειρηματία στο Ιόνιο: 120 ναυτικά μίλια από τις ιταλικές ακτές οι έρευνες

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Μία εβδομάδα συμπληρώθηκε από το ατύχημα του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα (Juan José Mutilba), και τα ίχνη του εξακολουθούν να αγνοούνται στο Ιόνιο.

Οι έρευνες των ιταλικών Αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Θαλάσσιας Διάσωσης της Ακτοφυλακής του Ρέτζιο Καλάμπρια.

Στη σημερινή επιχείρηση, εκτός από τις ναυτικές δυνάμεις, συμμετέχουν και αεροσκάφη, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί κάποιο ίχνος του 66χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι έρευνες επικεντρώνονται σε θαλάσσια περιοχή περίπου 120 ναυτικά μίλια από τις ιταλικές ακτές, κοντά στο σημείο όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του σκάφους του επιχειρηματία.

Την ίδια ώρα, η οικογένειά του βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές.

Χθες, η αδελφή του 66χρονου βρέθηκε στη Ρώμη, όπου συναντήθηκε με τον γενικό πρόξενο της Ισπανίας και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε, επίσης, το ενδεχόμενο η Ισπανία να διαθέσει πρόσθετα μέσα και πόρους στην Ιταλία, προκειμένου να ενισχυθούν και να συνεχιστούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου επιχειρηματία

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