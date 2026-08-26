ΣΚΑΪ: Επανέρχεται η σειρά «Τότε και Τώρα» των Τσουβέλα-Χαραλαμπούδη – Το απίθανο τρέιλερ για το δεύτερο κύκλο

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Από την εποχή των δεινοσαύρων έως το τέρμα του… γαλαξία κι ακόμα παραπέρα. Κάπου εκεί ανάμεσα θα κινούνται η Έλενα Χαραλαμπούδη και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο νέο κύκλο επεισοδίων σατιρικών καταστάσεων «Τότε και Τώρα» που ετοιμάζουν στον ΣΚΑΪ.

Το νέο τρέιλερ δίνει ήδη μια πρώτη γεύση από όσα θα ακολουθήσουν από τον Σεπτέμβριο.

Τσουβέλας και Χαραλαμπούδη εμφανίζονται να συνεχίζουν τις γνωστές τους κόντρες, μόνο που αυτή τη φορά οι διαφωνίες τους εκτείνονται πολύ μέσα στον χρόνο.

Τι κι αν οι άνθρωποι αλλάζουν, τι κι αν εξελίσσονται και από την εποχή των δεινοσαύρων έχουν καταφέρει να… σερφάρουν στο διάστημα, ορισμένες διαφωνίες μπορούν να παραμένουν ίδιες.

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