Το «Σόι σου» μαγνήτης τηλεθέασης και τη Δευτέρα (24/8)

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Αν και σε επανάληψη, το «Σόι σου» κατάφερε να έχει την καλύτερη τηλεθέαση με… κοντομάνικο της ημέρας, ξεπερνώντας ακόμα και την ενημερωτική «Live news» στην πρεμιέρα της, η οποία πάντως αποτέλεσε την τέταρτη δημοφιλέστερη εκπομπή της ημέρας και είχε καλύτερη επίδοση από τις ομοειδείς του ανταγωνισμού που άρχισαν την ίδια ημέρα.

Δεύτερη επιλογή της ημέρας ήταν ο «Τροχός της τύχης» και τρίτη η σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί».

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας ήταν η τριπλή εκπροσώπηση του Star και η διπλή του ΣΚΑΪ στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο της Nielsen.

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