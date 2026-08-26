Χάρης Σιανίδης για τα γενέθλια της Γωγώς Μαστροκώστα – «Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό, έχεις μεταμορφωθεί σε αστέρι»

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Τα 56 της χρόνια θα έκλεινε σήμερα η Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε δυστυχώς από τη ζωή τον περασμένο Μάιο.

Ο στενός τη φίλος Χάρης Σιανίδης έκανε μια συγκινητική ανάρτηση τα ξημερώματα της Τετάρτης με αφορμή τα γενέθλια που θα γιόρταζε η γυμνάστρια, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις προηγούμενες χρονιές που περνούσε την ημέρα αυτή μαζί της.

Ο Χάρης Σιανίδης έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Happy Birthday Γωγούλα μου…Κάθε τέτοια μέρα οργανώναμε και γιορτάζαμε πάντα τα γενέθλια σου με φίλους και χαμόγελα… Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό απλά τώρα έχεις μεταμορφωθεί σ’ αστέρι. Πάντα θα σε τιμώ… πάντα θα σε γιορτάζω μέχρι να ξαναγιορτάσουμε παρέα στον ουρανό».

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