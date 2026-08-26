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26.08.2026 11:18

Συναγερμός στον Βόλο για την εξαφάνιση 14χρονης

26.08.2026 11:18
XAMOGELOPAIDIOU

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, μετά την εξαφάνιση μίας 14χρονης κοπέλας από τον Βόλο.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μελίνα Α.έχει ύψος 1.70 μ, βάρος 75 κιλά, έχει κόκκινα σκούρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple.

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