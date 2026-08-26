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26.08.2026 12:05

Ξαναμπλέκεται το καλώδιο: Η Τουρκία απαιτεί να έχει ενημέρωση και να δίνει άδεια για όλες τις εργασίες

26.08.2026 12:05
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  • Η είσοδος του γαλλικού ομίλου Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου αναπτερώνει τις ελπίδες της Αθήνας για την επανεκκίνηση των εργασιών.
  • Η Τουρκία αξιώνει διπλωματική ενημέρωση και συντονισμό για κάθε δραστηριότητα πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές όπου η ίδια διεκδικεί κυριαρχικά δικαιώματα.
  • Η Άγκυρα επιδιώκει έλεγχο επί των ενεργειών του έργου, προειδοποιώντας εμμέσως για πιθανές αντιδράσεις αντίστοιχες με εκείνες που σημειώθηκαν στο παρελθόν κοντά στην Κάσο.
  • Η ελληνική κυβέρνηση διατηρεί τον σχεδιασμό της για την υλοποίηση του έργου, αναμένοντας την αντίδραση της Τουρκίας κατά την επανέναρξη των εργασιών στο πεδίο.

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Μπορεί η Αθήνα να εκφράζει την αισιοδοξία ότι, μετά την εμπλοκή του γαλλικού κολοσσού Meridiam, το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου θα ξαναπάρει μπρος, ωστόσο, η Τουρκία συνεχίζει τον… χαβά της, απαιτόντας να έχει λόγο για όλες τις ενέργειες που γίνονται για την υλοποίηση του GSI.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής» Τούρκοι αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές ότι η Άγκυρα «δεν αντιτίθεται σε έργα υποθαλάσσιων καλωδίων ούτε επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας. Η θέση της είναι ότι, όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει, πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών, να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού, με στόχο να διασφαλίζονται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων. Η Τουρκία θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι πλήρως συμβατή με το διεθνές δίκαιο και την κρατική πρακτική».

Στην ουσία, η Τουρκία με αυτή την τακτική κάνει δύο πράγματα:

  • Πρώτον, θέτει ζητήματα κυριαρχίας, καθώς έχει μονομερώς ανακηρύξει ως δικές της διάφορες θαλάσσιες περιοχές, και
  • Δεύτερον, επί της ουσίας θέτει ζήτημα συνδιαχείρισης του έργου, αφού απαιτεί να δίνει την έγκρισή της για κάθε ενέργεια.

Στην πραγματικότητα, η Άγκυρα επιστρέφει στον Ιούλιο του 2024, με αφορμή τις έρευνες του ιταλικού πλοίου «Ievoli Relume» για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου στα ανοιχτά της Κάσου, όταν έστειλε πολεμικά πλοία σε διεθνή ύδατα, επικαλούμενη δικαιώματα που απορρέουν από το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η εφημερίδα σημειώνει ότι η άποψη της Αγκυρας είναι πως η Τουρκία έχει αναγγείλει την υφαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο και περιμένει να δει πώς θα κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, αν κινηθεί με πνεύμα συνεργασίας, όπως η Αγκυρα την εννοεί, ή θα προχωρήσει στην πραγματοποίηση ερευνών και πόντισης καλωδίου δίχως να συνεργαστεί με τη γειτονική χώρα.

Η θέση της τουρκικής πλευράς είναι πως πρέπει να έχει ενημέρωση για οποιαδήποτε δραστηριότητα έστω σε επίπεδο συντονισμού, ακόμη και για έρευνες πόντισης καλωδίων σε περιοχή που θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα, την οποία για την Αθήνα αυθαίρετα και μονομερώς έχει ορίσει. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει συντονισμός με την Αγκυρα και εμφανιστούν πλοία για το έργο GSI, θα υπάρξει αντίδραση της τουρκικής πλευράς όπως είχε συμβεί στα ανοιχτά της Κάσου. Από την άλλη, πηγές στην Άγκυρα χρησιμοποιούν ως παράδειγμα συνεργασίας και συντονισμού το έργο «Blue Raman» στην Αν. Μεσόγειο, που αφορά οπτικές ίνες και ολοκληρώθηκε χωρίς πρόβλημα, καθώς, όπως λένε, είχε υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός.

Από την πλευρά της, η Αθήνα αναμένει την επανέναρξη των εργασιών για να διαπιστώσει αν η Αγκυρα είναι διατεθειμένη να μεταφέρει στο πεδίο τις αμφισβητήσεις και αξιώσεις της για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας εισόδου στο έργο με πλειοψηφικό πακέτο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, εκπέμπεται σταθερά το μήνυμα ότι το έργο θα επανεκκινήσει. «Καθετί που έχει εξαγγελθεί, συμπεριλαμβανομένης της πόντισης του καλωδίου, θα προχωρήσει με βάση τον σχεδιασμό και, μάλιστα, πλέον με τη συνδρομή ενός γαλλικού κολοσσού», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

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