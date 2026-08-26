Αντώνης Σαμαράς: Η δεξαμενή του 12%+8% επιταχύνει το νέο κόμμα – Δίλημμα με τον χρόνο εμφάνισης

Takeaways by to pontiki AI Δημοσκόπηση της εταιρείας Interview καταγράφει μια δυνητική εκλογική δεξαμενή της τάξεως του 12% για ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Η δυναμική αυτή παρουσιάζει σταθερότητα, καθώς το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να στηρίξουν τον πρώην πρωθυπουργό παραμένει αμετάβλητο.

Ο Αντώνης Σαμαράς έχει ξεκινήσει επαφές με στελέχη για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων, μεταφέροντας το εγχείρημα από το επίπεδο της συζήτησης στην οργανωτική προετοιμασία.

Το κρίσιμο ζήτημα παραμένει ο χρόνος της επίσημης εμφάνισης του νέου φορέα, με τον ίδιο να σταθμίζει τα πλεονεκτήματα μιας άμεσης ενεργοποίησης έναντι μιας πιο προσεκτικής στρατηγικής αναμονής.

Στον σχεδιασμό του πρώην πρωθυπουργού ενδέχεται να συνυπολογιστούν οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά ζητήματα, τα οποία αποτελούν σταθερή προτεραιότητα στην πολιτική του ατζέντα.

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Το εύρημα της νέας δημοσκόπησης της Interview προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των κινήσεων του Αντώνη Σαμαρά. Η δυνητική εκλογική δεξαμενή ενός κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό καταγράφεται στο 12%: το 6% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» και άλλο ένα 6% «αρκετά πιθανό» να το ψηφίσει. Εάν προστεθεί και το 8% που απαντά «λίγο», το συνολικό ποσοστό όσων δεν αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο φτάνει στο 20%.

Το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι μόνο το μέγεθος της δεξαμενής, αλλά η σταθερότητά της. Στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, τον Ιούλιο, το 7% απαντούσε «πολύ», το 5% «αρκετά» και το 9% «λίγο». Ο ισχυρότερος πυρήνας, επομένως, παραμένει ακριβώς στο 12%, ενώ γύρω του διατηρείται μία πρόσθετη ζώνη δυνητικών ψηφοφόρων που μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ενεργοποιηθεί.

Προφανώς, το 12% δεν αποτελεί εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος ούτε σημαίνει ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα ξεκινούσε αυτομάτως από αυτό το ποσοστό. Δείχνει, όμως, ότι το εγχείρημα δεν κινείται σε πολιτικό κενό. Υπάρχει ένα διακριτό ακροατήριο, με έναν αρκετά συμπαγή πυρήνα και μία ευρύτερη περιφέρεια, που του επιτρέπει να εξετάζει πλέον σοβαρά το επόμενο βήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλωστε, ο Αντώνης Σαμαράς αρχίζει προσωπικές επαφές με στελέχη τα οποία θα ήθελε να δει στα ψηφοδέλτια του νέου φορέα. Η διαδικασία φαίνεται να περνά σταδιακά από το επίπεδο της πολιτικής συζήτησης σε εκείνο της οργανωτικής προετοιμασίας.

Το μεγάλο δίλημμα αφορά πλέον τον χρόνο της επίσημης εμφάνισης. Η πρώτη επιλογή είναι να προχωρήσει νωρίς, μέσα στον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ώστε το κόμμα να αρχίσει να μετριέται αυτοτελώς στις δημοσκοπήσεις, σε μία περίοδο κατά την οποία εμφανίζει δυναμική. Έτσι θα μπορούσε να δημιουργήσει από νωρίς πολιτικό γεγονός, να προσελκύσει στελέχη και να δοκιμάσει την πραγματική απήχησή του.

Η δεύτερη επιλογή είναι να περιμένει μέχρι πιο κοντά στις εκλογές. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγει να μπει πρόωρα στο ευθύ στόχαστρο της κυβέρνησης και θα συνεχίσει να κινείται «κάτω από τα ραντάρ»: να διατυπώνει θέσεις, να ασκεί κριτική και να οικοδομεί ακροατήριο, χωρίς ακόμη να πιέζεται να παρουσιάσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, οργανωτική δομή και πλήρες στελεχιακό δυναμικό.

Πιθανόν στον σχεδιασμό να συνυπολογιστούν και οι όποιες εξελίξεις προκύψουν στα ελληνοτουρκικά, με δεδομένο ότι ανεβαίνει το «θερμόμετρο» τις τελευταίες ημέρες, αλλά και επειδή τα θέματα αυτά είναι ψηλά στην ατζέντα του πρώην πρωθυπουργού.

Η δεξαμενή πάντως υπάρχει και δείχνει να παγιώνεται. Το ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι πλέον μόνο εάν θα προχωρήσει, αλλά πότε θα κρίνει ότι η πολιτική ευκαιρία έχει ωριμάσει.

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