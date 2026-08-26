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26.08.2026 11:47

Χανιά: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

26.08.2026 11:47
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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Χρυσοπηγής στα Χανιά, με έναν άνδρα που αυτοπυροβολήθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να αυτοπυτοβολήθηκε με πιστόλι, μέσα στο αυτοκίνητό του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Χανίων, έχοντας τις αισθήσεις του.

Στο σημείο βρίσκεται η Ασυυνομία που διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.

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