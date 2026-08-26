Νέος υπερσύγχρονος στεφανιογράφος στο Νοσοκομείο Τρικάλων

Takeaways by to pontiki AI Το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων απέκτησε ένα δεύτερο υπερσύγχρονο στεφανιογράφο, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Η νέα μονάδα, αξίας 900.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2021–2027 στο πλαίσιο της στρατηγικής εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του νοσοκομείου, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και επιτρέποντας την αποτελεσματική αντιμετώπιση επειγόντων καρδιολογικών περιστατικών.

Το τμήμα καλύπτει πλέον το 95% των περιστατικών τοπικά, περιορίζοντας την ταλαιπωρία και τις ανάγκες διακομιδής των ασθενών σε άλλα κέντρα.

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Ένα δεύτερο υπερσύγχρονο στεφανιογράφο απέκτησε το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσίες του σε χιλιάδες κατοίκους της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας.

Η νέα μονάδα, αξίας 900.000 ευρώ, αποκτήθηκε μέσω χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2021–2027 κα καθιστά το νοσοκομείο, καθιστώντας το νοσοκομείο σημείο αναφοράς της ευρύτερης περιοχής.

Αξίζει να τονισθεί ότι τα τελευταία χρόνια, το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική, λειτουργώντας 365 ημέρες τον χρόνο, σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη καθώς πραγματοποιεί:

– στεφανιογραφίες

– αγγειοπλαστικές

– εμφυτεύσεις βηματοδοτών

Η προσθήκη δεύτερου στεφανιογράφου ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του τμήματος, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, καθώς μειώνει τους χρόνους αναμονής και αυξάνει την ικανότητα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών.

Η Κλινική έχει ως αποστολή:

• Την αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων καρδιολογικών προβλημάτων ασθενών του Νομού Τρικάλων, των όμορων νομών, καθώς και επισκεπτών της περιοχής.

• Τη μείωση της ταλαιπωρίας και των εξόδων διακομιδής, αντιμετωπίζοντας το 95% των περιστατικών τοπικά.

• Την περαιτέρω ανάπτυξη με στόχο την αναγνώριση ως Βηματοδοτικό Κέντρο.

Κλινικό έργο:

• Αντιμετώπιση και θεραπεία σχεδόν όλων των καρδιολογικών περιστατικών.

• Διενέργεια αγγειοπλαστικών, ηλεκτρικών ανατάξεων, τοποθέτησης προσωρινών βηματοδοτών.

• Κάλυψη επειγόντων περιστατικών και Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων.

Η προμήθεια του νέου στεφανιογράφου εντάσσεται στη στρατηγική εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ, με στόχο την αξιοποίηση τεχνολογιών τελευταίας γενιάς.

Η χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2021–2027 επιτρέπει στα νοσοκομεία της περιφέρειας να αναβαθμίζουν κρίσιμες υποδομές και να προσφέρουν υπηρεσίες αντίστοιχες μεγάλων αστικών κέντρων.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γεωργιάδης, η νέα μονάδα θα συμβάλει ουσιαστικά στην ασφάλεια των ασθενών και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση καρδιολογικών περιστατικών, ενισχύοντας την αυτονομία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΓΝ Τρικάλων.

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