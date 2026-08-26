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26.08.2026 13:36

Ιαπωνία: Πώς ένα κουνούπι «έστειλε» λεωφορείο πάνω σε φανάρι – Δύο τραυματίες (video)

26.08.2026 13:36
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Τροχαίο ατύχημα λόγω… κουνουπιών, με δύο τραυματίες, σημειώθηκε σήμερα (26/8) στην περιοχή Εντογκάβα του Τόκιο στην Ιαπωνία.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός του λεωφορείου Tokyo Metropolitan έστριψε λανθασμένα το τιμόνι προσπαθώντας να διώξει τα κουνούπια μέσα σε αυτό, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει πάνω σε φανάρι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο επιβάτες, άνδρες ηλικίας 50 και 60 ετών.

Ο οδηγός, περίπου 40 ετών, δεν τραυματίστηκε και εξήγησε ότι «προσπαθούσε να διώξει ένα κουνούπι».

Στο σημείο του ατυχήματος, η αστυνομία χρειάστηκε να ρυθμίσει προσωρινά την κυκλοφορία καθώς το φανάρι κατέρρευσε από τη σύγκρουση.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος είναι σε εξέλιξη.

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