Δημήτρης Κόκοτας: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του αδικοχαμένου τραγουδιστή – Τι ζητά η οικογένειά του

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Η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, μετά από μάχη πέραν των δύο χρόνων για τη ζωή του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας, αλλά και στους απλούς πολίτες που αγαπούσαν τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία του τραγουδιστή θα τελεστεί την Παρασκευή 27 Αυγούστου. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον ιερό ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η οικογένεια του τραγουδιστή επιθυμεί η κηδεία να γίνει σε στενό κύκλο, με σεβασμό στο πένθος τους.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, όπου ο εκλιπών είχε εκλεγεί δημοτικούς σύμβουλος, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του αποφάσισε η κηδεία του να γίνει με δημόσια δαπάνη καθώς και την αναβολή όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων τις επόμενες ημέρες σε ένδειξη πένθους.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024, μετά το έμφραγμα που υπέστη στις πρόβες του J2US. Ο τραγουδιστής κατέρρευσε στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος. Ο Δήμητρης Κόκοτας αισθάνθηκε αδιαθεσία το απόγευμα της Πέμπτης 28 Μαρτίου και ενημέρωσε τους συνεργάτες του στο γύρισμα. Η εξέλιξη ήταν ραγδαία και πολύ σοβαρή.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με το κέντρο να στέλνει αρχικά μοτοσυκλέτα και λίγο αργότερα, εφόσον εκτιμήθηκε η βαρύτητα της κατάστασης του 55χρονου από τους πρώτους διασώστες, ασθενοφόρο. Ο τραγουδιστής διακομίστηκε τότε στο νοσοκομείο Γεννηματάς που εφημέρευε, με τους γιατρούς στα Επείγοντα να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κατάστασής του.

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