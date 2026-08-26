Δημήτρης Κόκοτας: Η showbiz αποχαιρετά τον τραγουδιστή – Οι συγκινητικές αναρτήσεις φίλων και συναδέλφων

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Θλίψη έχει προκαλέσει στο καλλιτεχνικό χώρο η είδηση ότι ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών, έπειτα από σχεδόν 2,5 χρόνια νοσηλείας στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς.

Συντετριμμένοι φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες, αποχαιρέτησαν με το δικό τους τρόπο τον τραγουδιστή, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να «πλημμυρίζουν» από συγκινητικά μηνύματα.

Άννα Βίσση: Έφυγες νωρίς…

Η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε με μια λιτή, αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση τον Δημήτρη Κόκοτα, γράφοντας σε δημοσίευσή της: «Δημήτρη… Έφυγες νωρίς αφήνοντας πίσω τη γλυκιά σου φωνή και την όμορφη ψυχή σου που μιλούσε και θα μιλάει για πάντα στις ψυχές όλων μας».

Ρούλα Κορομηλά: Με πονάει που έφυγες

Η καταξιωμένη παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή,γράφοντας στην ανάρτησή της: «Η τηλεόραση σου γνωρίζει πολλούς ανθρώπους αλλά σπάνια σου χαρίζει την αληθινή ευγένεια. Βρεθήκαμε πολλές φορές μαζί στα πλατώ Δημήτρη μου! Κάθε φορά η ίδια ζεστασιά. Πάντα μας χάριζες απλόχερα το ειλικρινές λαμπερό χαμόγελό σου γεμάτο καλοσύνη και σεμνότητα. Κρατάω στο κινητό μου Δημήτρη μου το τελευταίο σου μήνυμα πριν από την περιπέτειά σου. Ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, χωρίς καμιά αφορμή δουλειάς ή εκπομπής. Απλό ανθρώπινο, γεμάτο γενναιοδωρία. Πολύτιμη για μένα υπενθύμιση για το πόσο σπάνιος ήσουν… Πορεύτηκες με αξιοπρέπεια, πολέμησες γενναία μέχρι το τέλος και αμύνθηκες με όλη σου τη δύναμη. Αντίο Δημήτρη μου. Αντίο. Με πονάει που έφυγες», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά στην ανάρτησή της.

Χάρης Βαρθακούρης: Θα μας λείψεις πολύ.

Ο Χάρης Βαρθακούρης, μέσα από ένα ποστ που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, είπε το δικό του «μέχρι να ξαναβρεθούμε» στον συνάδελφο και φίλο του, Δημήτρη Κόκοτα: «Δεν ξέρω αν υπάρχει “σωστός” τρόπος να αποχαιρετήσεις έναν φίλο. Δυστυχώς η είδηση που εδώ και πολύ καιρό απευχόμουν, έφτασε μόλις στα αυτιά μου. Η αλήθεια είναι πως, κάπου μέσα μου, το ήξερα. Ήξερα ότι αυτή η μέρα μπορεί να έρθει. Είχα προετοιμαστεί, όσο μπορεί κανείς να προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο.

Κι όμως… τώρα που ήρθε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είμαστε ποτέ έτοιμοι τελικά. Ίσως γιατί άλλο είναι να ξέρεις ότι κάποιος μπορεί ανά πάσα στιγμή να φύγει κι άλλο να συνειδητοποιείς ότι δεν θα τον ξαναδείς, δεν θα ξαναμιλήσετε, δεν θα γελάσετε ξανά μαζί. Καλό σου ταξίδι, Δημήτρη μου. Θα μας λείψεις πολύ.

Θα σε θυμάμαι όπως σε γνώρισα. Όπως σε αγαπήσαμε όλη η παρέα μας, με τον Γρηγόρη και τον Στέλιο, που ταξιδέψαμε όλο τον πλανήτη παρέα, τραγουδώντας και χαρίζοντας χαρά στους Έλληνες της διασποράς.. Με τις καλές σου στιγμές, με τις τρέλες σου, με τα απίστευτα γέλια μας μέχρι δακρύων και με όλα αυτά που σε έκαναν εσένα.

Και ίσως αυτό είναι τελικά το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος πίσω του: να υπάρχουν άνθρωποι που θα χαμογελούν όταν τον θυμούνται, ακόμα κι αν τα μάτια τους είναι βουρκωμένα.

Καλό ταξίδι, φίλε μου. Δεν θα πω “αντίο”…. Θα πω απλώς… μέχρι να ξαναβρεθούμε».

Καίτη Γαρμπή: Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα

Ενα συγκινητικό μήνυμα δημοσίευσε η Καίτη Γαρμπή, εκφράζοντας τη θλίψη για την πρόωρη απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα.

«Δημήτρη μου… Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα. Το πιστέψαμε, το ευχηθήκαμε, το προσευχηθήκαμε. Σήμερα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα, έναν αγαπημένο συνάδελφο, ένα καλό παιδί. Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου. Καλό ταξίδι», έγραψε η γνωστή τραγουδίστρια.

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Δεν έχω λόγια

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, έγραψε για τον Δημήτρη Κόκοτα: «Μερικές φορές είναι απλά αδύνατον να αποδεχτείς κάποια πράγματα, η ζωή όμως στο επιβάλει. Αντίο Δημήτρη μας. Δεν έχω λόγια».

Μαντώ: Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς;

Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή και η Μαντώ, ανεβάζοντας στο Instagram μια φωτογραφία του.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαντώ έγραψε χαρακτηριστικά: «Δημήτρη μου δεν μπορώ να το πιστέψω… Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς; Πόσο θα μας λείψεις…Καλό Παράδεισο ψυχή μου».

Σάντρα Βουτσά: Δημήτρη μου…

Με δύο μόνο λέξεις αποχαιρέτησε η Σάντρα Βουτσά τον Δημήτρη Κόκοτα. Οι δυο τους, πέρα από στενοί φίλοι, ήταν και συνεργάτες. Σε μαύρο φόντο, η Σάντρα Βουτσά, έγραψε το όνομά του.

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Καλό σου ταξίδι φίλε

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος με ένα story στο Instagram είπε το δικό του αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, γράφοντας στην ανάρτησή του:

«Από τις πρώτες μας συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο για την παρουσίαση των πολυπλατινένιων δίσκων σου, μέχρι την τελευταία σου τηλεοπτική εμφάνιση, στην οποία έμελλε να συναντηθούμε. Αν υπήρχε κάτι που σε έκανε πάντα να ξεχωρίζεις ήταν η ευγένεια και το ήθος που εξέπεμπες. Καλό σου ταξίδι φίλε».

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