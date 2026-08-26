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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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26.08.2026 10:24

Ο Μητροπολίτης Κέρκυρας πήγε στη Μόσχα και συνλειτούργησε με τον Κύριλλο – Οργή στην Εκκλησία, το θέμα συζητήθηκε και στο Μαξίμου

26.08.2026 10:24
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Η παρουσία του Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκταρίου στη Μόσχα και, κυρίως, η συλλειτουργία του με τον Πατριάρχη Κύριλλο στις 19 Αυγούστου, στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εντός της Εκκλησίας, αλλά ακόμη και εντός του… Μαξίμου.

Ο Μητροπολίτης είχε μεταφέρει στη Ρωσία τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνα, έπειτα από πρόσκληση του Πατριαρχείου Μόσχας και, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, με την απαιτούμενη άδεια της Ιεράς Συνόδου.

Η κίνηση, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις καθώς ως γνωστόν, ο Κύριλλος δεν έχει και ιδιαίτερη.. αδυναμία στον Ιερώνυμο. Γι’ αυτό και όπως λένε οι… φήμες, κύκλοι εντός της Εκκλησίας, χαρακτήρισαν την επίσκεψή του στη Μόσχα μέχρι και ως «πραξικόμηπα».

Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν το θέμα να έχει συζητηθεί ακόμη και στους διαδρόμους του Μαξίμου.

Ο Μητροπολίτης Νεκτάριος μάλιστα, κατά την επίσκεψή του στη Ρωσία, συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Αντώνιο, παρουσία συνεργατών και επιχειρηματικού παράγοντα, ενώ το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα παραμένει στη Ρωσία και μεταφέρεται από αντιπροσώπους της Μητρόπολης.

Ο ίδιος πάντως επιμένει πως δεν υπήρξε αυθαίρετη ενέργεια. Υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει τη Σύνοδο, έλαβε άδεια και μετέφερε στη ρωσική πλευρά τον χαιρετισμό του Ιερωνύμου. Αφήνει δε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο διαμεσολαβητικού ρόλου.

Να σημειωθεί πως ο Νεκτάριος συμμετέχει στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, η οποία συνεδριάζει αυτές τις ημέρες…

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