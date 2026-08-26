Πόσο είναι το πρόστιμο αν έχω παραπάνω επιβάτες απ’ όσους επιτρέπει το αυτοκίνητο;

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Ένας επιπλέον επιβάτης μπορεί να φαίνεται μικρή παραχώρηση για μια σύντομη διαδρομή, όμως ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος.

Το να στριμωχτούν έξι άτομα σε ένα πενταθέσιο αυτοκίνητο, έστω και για λίγα χιλιόμετρα, αποτελεί παράβαση. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβαινόντων δεν καθορίζεται από το πόσοι χωρούν πρακτικά στο πίσω κάθισμα, αλλά από τις εγκεκριμένες θέσεις του οχήματος, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η μεταφορά περισσότερων επιβατών από όσους επιτρέπει η άδεια αποτελεί παράβαση της κατηγορίας Ε1-Β. Αυτό σημαίνει ότι στον οδηγό επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.

Η σχετική απαγόρευση προβλέπεται στο άρθρο 37 του Ν. 5209/2025, ενώ οι κυρώσεις της κατηγορίας Ε1-Β καθορίζονται στο άρθρο 108.

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