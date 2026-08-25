Αυτό είναι το υψηλότερο όριο ταχύτητας στον κόσμο 

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Η Γερμανία έχει συνδέσει όσο καμία άλλη χώρα το όνομά της με την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες, χάρη στα τμήματα των Autobahn όπου δεν υπάρχει δεσμευτικό ανώτατο όριο. Όμως, όταν μιλάμε για επίσημα αναρτημένο όριο ταχύτητας, η κατάσταση είναι διαφορετική.
Αυτή τη στιγμή, ένα από τα υψηλότερα επίσημα όρια σε δημόσιο δρόμο συναντάται στην Τσεχία, όπου σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου D3 μήκους περίπου 47 χιλιομέτρων το όριο μπορεί να αυξηθεί στα 150 km/h.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αποτελεί γενικό κανόνα για ολόκληρο το τσεχικό οδικό δίκτυο. Πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
Τα 150 km/h επιτρέπονται μόνο όταν η κυκλοφορία είναι αραιή, η ορατότητα καλή και δεν υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι από πάγο, έντονους ανέμους ή άλλα δυσμενή φαινόμενα. Όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, το επιτρεπόμενο όριο μειώνεται μέσω δυναμικής σήμανσης. Το πρόγραμμα έχει παραταθεί έως το τέλος του 2026.
Η λογική είναι ουσιαστικά να επιτρέπεται υψηλότερη ταχύτητα μόνο όταν το περιβάλλον του δρόμου είναι αρκετά ασφαλές ώστε να την υποστηρίξει, αντί να εφαρμόζεται ένα σταθερό όριο ανεξαρτήτως συνθηκών.
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