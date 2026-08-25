search
ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 12:28
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2026 12:05

Αυτό είναι το υψηλότερο όριο ταχύτητας στον κόσμο 

25.08.2026 12:05
autokinito new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Γερμανία έχει συνδέσει όσο καμία άλλη χώρα το όνομά της με την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες, χάρη στα τμήματα των Autobahn όπου δεν υπάρχει δεσμευτικό ανώτατο όριο. Όμως, όταν μιλάμε για επίσημα αναρτημένο όριο ταχύτητας, η κατάσταση είναι διαφορετική.

Αυτή τη στιγμή, ένα από τα υψηλότερα επίσημα όρια σε δημόσιο δρόμο συναντάται στην Τσεχία, όπου σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου D3 μήκους περίπου 47 χιλιομέτρων το όριο μπορεί να αυξηθεί στα 150 km/h.

150 km/h, αλλά όχι όποτε θέλεις

Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αποτελεί γενικό κανόνα για ολόκληρο το τσεχικό οδικό δίκτυο. Πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Τα 150 km/h επιτρέπονται μόνο όταν η κυκλοφορία είναι αραιή, η ορατότητα καλή και δεν υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι από πάγο, έντονους ανέμους ή άλλα δυσμενή φαινόμενα. Όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, το επιτρεπόμενο όριο μειώνεται μέσω δυναμικής σήμανσης. Το πρόγραμμα έχει παραταθεί έως το τέλος του 2026.

Η λογική είναι ουσιαστικά να επιτρέπεται υψηλότερη ταχύτητα μόνο όταν το περιβάλλον του δρόμου είναι αρκετά ασφαλές ώστε να την υποστηρίξει, αντί να εφαρμόζεται ένα σταθερό όριο ανεξαρτήτως συνθηκών.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos

Διαβάστε επίσης

Τα 3 φθηνότερα υβριδικά με 200 ίππους στην Ελλάδα

Συντήρηση και καθαρισμός του αυτοκινήτου μετά τις διακοπές

Οδήγηση με το χέρι έξω από το παράθυρο: Είναι νόμιμο;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
geroulanos-new
ΥΓΕΙΑ

Παύλος Γερουλάνος: Τα 12 έργα του υπουργείου Υγείας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης

dog_barking_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Επίθεση σκύλου σε 26χρονη – Σκότωσε το κατοικίδιό της

maradona-diki-4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: Γιατρός είχε βγάλει λανθασμένες εξετάσεις για τα νεφρά του – Τις είχε μπερδέψει με αυτές του πατέρα του

xardalias 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοτικών κτιρίων σε έξι περιοχές – Χρηματοδότηση άνω των 6,55 εκατ. ευρώ

Untitled
ADVERTORIAL

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2026 – Η γιορτή του καλοκαιριού είναι στον «Ελληνικό Κόσμο»!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

Elikoptero-1
ΕΛΛΑΔΑ

Προσγείωση ελικοπτέρου στις Σπέτσες: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας, που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος

taxitita new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Nεκρά» ή ταχύτητα στο κιβώτιο στην κατηφόρα; Ποια είναι η σωστή απάντηση

kalxas
ΚΑΛΧΑΣ

Ο επισπεύδων Τσίπρας, η ανεξάρτητη Γεροβασίλη, ο Νικήτας και η πίεση του Σαμαρά, το τρίγωνο Ιβάν - Μυστακίδης - Βελόπουλος και η αμήχανη Διαμαντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 12:27
geroulanos-new
ΥΓΕΙΑ

Παύλος Γερουλάνος: Τα 12 έργα του υπουργείου Υγείας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης

dog_barking_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Επίθεση σκύλου σε 26χρονη – Σκότωσε το κατοικίδιό της

maradona-diki-4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: Γιατρός είχε βγάλει λανθασμένες εξετάσεις για τα νεφρά του – Τις είχε μπερδέψει με αυτές του πατέρα του

1 / 3