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25.08.2026 11:58

Οδήγηση με το χέρι έξω από το παράθυρο: Είναι νόμιμο;

25.08.2026 11:58
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Με κατεβασμένο το παράθυρο και το αριστερό χέρι να ακουμπά στην πόρτα ή να βρίσκεται ολόκληρο έξω από το αυτοκίνητο οδηγούν καθημερινά πολλοί οδηγοί. Η συνήθεια αυτή μοιάζει αθώα, αλλά μπορεί να θεωρηθεί παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να οδηγήσει σε ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις. 

Η σύντομη απάντηση είναι ότι ο ΚΟΚ δεν αναφέρει με αυτές ακριβώς τις λέξεις πως «απαγορεύεται να έχεις το χέρι έξω από το παράθυρο». Υποχρεώνει, όμως, τον οδηγό να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων και να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αμέσως όλους τους αναγκαίους χειρισμούς.

Επομένως, αν η στάση του σώματος ή η θέση του χεριού περιορίζει τον έλεγχο του οχήματος, μπορεί να βεβαιωθεί κανονικά παράβαση.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ;

Το άρθρο 17 του ισχύοντος ΚΟΚ ορίζει ότι ο οδηγός πρέπει, κατά τη διάρκεια της οδήγησης, να βρίσκεται σε θέση να ελέγχει το όχημά του. Παράλληλα, αναφέρει πως πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί ελεύθερα τους απαραίτητους χειρισμούς.

Αντίστοιχα, το άρθρο 23 απαιτεί από τον οδηγό να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, ώστε να μπορεί να αντιδράσει ανά πάσα στιγμή.

Οι σχετικές προβλέψεις περιλαμβάνονται στον Νόμο 5209/2025. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να μπορεί να στρίψει απότομα, να διορθώσει την πορεία, να φρενάρει ή να αποφύγει ένα εμπόδιο χωρίς να καθυστερήσει επειδή το ένα του χέρι βρίσκεται έξω από την καμπίνα. 

Η παράβαση δεν εξαρτάται απαραίτητα από το αν το αυτοκίνητο κινείται γρήγορα. Ακόμη και μέσα στην πόλη, ένας πεζός, ένα ποδήλατο ή ένα άλλο όχημα μπορεί να εμφανιστεί αιφνιδιαστικά και να απαιτήσει άμεση αντίδραση.

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