Το πρόγραμμα του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Θεσσαλονίκη για ΔΕΘ και Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή

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Στις 5, στις 10 και στις 19 του Σεπτέμβρη θα επισκεφθεί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας τη Θεσσαλονίκη, τόσο για τις ανάγκες της παρουσίας του ΚΚΕ στη ΔΕΘ όσο και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή.

Πιο συγκεκριμένα:

-Στις 5 Σεπτέμβρη, μέρα της ομιλίας του πρωθυπουργού θα πάρει μέρος στο μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνουν τα εργατικά σωματεία, ενώ στις 10 Σεπτέμβρη θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ομιλία του στο Βελλίδειο.

-Στις 19 Σεπτέμβρη θα μεταβεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μιλήσει στο 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή.

Το βασικό πρόγραμμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη, έχει αναλυτικότερα ως εξής:

– Το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 17.30 θα παρευρεθεί στο συλλαλητήριο που καλούν εργατικά σωματεία, συνδικάτα και φορείς της Θεσσαλονίκης στην πλατεία ΧΑΝΘ.

– Tην Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 19.30, θα μιλήσει στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο για τις εξελίξεις, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ.

-Το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη θα μιλήσει, στις 20.30, στην πολιτική συγκέντρωση του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή», στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη.

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