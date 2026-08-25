Ο Ricky Martin στη νέα ταινία του Gael García Bernal, «Hombre al Agua»

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Ο Ρίκι Μάρτιν (Ricky Martin) αποκαλύφθηκε ότι συμμετέχει στο καστ της νέας ταινίας του Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ (Gael García Bernal) με τίτλο «Hombre al Agua», λίγο πριν την παγκόσμια και τη βορειοαμερικανική πρεμιέρα του φιλμ στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και του Τορόντο τον επόμενο μήνα.

Ο διάσημος καλλιτέχνης ο οποίος έχει παράλληλα και το ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού εντάχθηκε στο πρότζεκτ λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα στο Μεξικό, σύμφωνα με το Deadline.

EXCLUSIVE: Ricky Martin has been revealed as cast member and executive producer for Gael García Bernal’s new film 'Hombre al Agua' ahead of its world premiere and North American debut at the Venice and Toronto film festivals next month



Watch the trailer here:… pic.twitter.com/NlAgLHoVtX — Deadline (@DEADLINE) August 24, 2026

Το «Hombre al Agua» το οποίο περιγράφεται ως μία δραματική κομεντί με σουρεαλιστικά στοιχεία είναι η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία που σκηνοθετεί ο Μεξικανός σταρ των ταινιών «Amores Perros» και «Mozart in the Jungle», ο οποίος έχει αναλάβει επίσης τον πρωταγωνιστικό ρόλο, το σενάριο και μέρος της παραγωγής.

Ο Μπερνάλ υποδύεται τον Camilo, έναν Κουβανό ναυαγοσώστη όπου η ζωή του ανατρέπεται όταν σώζει από πνιγμό στην Καραϊβική τον Abel, έναν ισχυρό Μεξικανό επιχειρηματία με πολιτικές βλέψεις. Ακολουθώντας τον στο Μεξικό ως το δεξί του χέρι, εδραιώνει τη θέση του καθώς παντρεύεται την κόρη του για να διαπιστώσει όμως σύντομα πως η νέα του «ονειρική» ζωή κρύβει επικίνδυνες παγίδες.

Το πρώτο τρέιλερ που μοιράστηκε η εταιρεία παραγωγής The Pool Films, αποκαλύπτει τον Μάρτιν στον ρόλο του Roby, ενός ηθοποιού που προσλαμβάνεται για να υποδυθεί τον Camilo σε μια βιογραφική ταινία, την παραγωγή της οποίας έχει αναλάβει η σύζυγός του.

Ο σταρ πλαισιώνει ένα λαμπερό καστ στο οποίο συμμετέχουν οι Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Manuel García Rulfo και Jorge Salinas.

«Ο Ρίκι ήταν ο πρώτος που σκέφτηκα για τον ρόλο, αλλά φάνταζε τόσο τρελή, σχεδόν ακατόρθωτη ιδέα, που κράτησα το όνομά του μυστικό στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας της ταινίας», δήλωσε ο Μπερνάλ.

«Ο ρόλος απαιτούσε μόλις μία μέρα γυρισμάτων, οπότε λέγαμε συνέχεια: «Όλο και κάποιον θα βρούμε». Στη συνέχεια λίγο πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα κατάφερα να βρω το τηλέφωνό του και τον κάλεσα. Πριν προλάβω να του εξηγήσω το πρότζεκτ, μου είπε:’Ό,τι θέλεις’», πρόσθεσε.

Με αυτόν τον ρόλο ο Μάρτιν επιστρέφει στον ισπανόφωνο κινηματογράφο μετά από περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Την παραγωγή συν-υπογράφουν ο Μπερνάλ και ο επί χρόνια φίλος και συνεργάτης του, Ντιέγκο Λούνα (Diego Luna) για λογαριασμό της εταιρείας τους La Corriente del Golfo, ενώ το σενάριο συνέγραψε με τον Μαριάνο Πενσότι (Mariano Pensotti).

Η ταινία, που αναμένεται στις μεξικανικές αίθουσες στις 24 Σεπτεμβρίου είναι ανάμεσα στις 17 που διεκδικούν την εκπροσώπηση του Μεξικού στα 99α Βραβεία Όσκαρ.

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