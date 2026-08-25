Μαρινάκης για ΔΕΘ: Θα επιβραβευθούν οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες – Δεν υπάρχουν τα λεφτά για 13ο και 14ο μισθό

Takeaways by to pontiki AI Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε πιθανές φορολογικές ελαφρύνσεις για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν τη σταδιακή μείωση ή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης, καθώς ενισχύονται τα δημόσια έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού λόγω έλλειψης των απαραίτητων οικονομικών πόρων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές εισοδήματος που έχουν ήδη εφαρμοστεί αποτελούν ουσιαστική στήριξη απέναντι στις πιέσεις της ακρίβειας.

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«Μήνυμα» για νέες ελαφρύνσεις προς τους ελεύθερους επαγγελματίες έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενόψει ΔΕΘ, ενώ απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και αναφερόμενος στα σχέδια της κυβέρνησης για τους αυτοαπασχολούμενους, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι να έρθουν στο κράτος 1,8 δισεκατομμύρια έσοδα παραπάνω, έτσι; Ένα από τα μέτρα του νόμου αυτού, ένα από τα μέτρα είναι τα τεκμήρια. Αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Χατζηδάκης και αυτό το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση και θα αποφασίσει ο πρωθυπουργός είναι, και είναι και το λογικό, όσο αποδίδουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τα οποία ήρθαν για να μείνουν, τα POS, ο τρόπος μεταβίβασης ακινήτων, η εφαρμογή όλων των μέτρων ελέγχων, το IRIS, όλα αυτά τα οποία φέρνουν λεφτά στο κράτος ενώ μειώνονται οι φόροι ―έχει απορία η αντιπολίτευση πώς γίνεται αυτό― και με αυτόν τον τρόπο».

«Όσο αποδίδουν όλα αυτά, οι συνεπείς, εδώ είναι η λέξη κλειδί, το επίθετο κλειδί είναι οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες, θεωρώ είναι λογικό, (σ.σ. θα επιβραβευθούν). Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει POS, πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα. Τώρα αν θα φύγουν συνολικά ή αν θα φύγουν σταδιακά, αυτό είναι ένα θέμα απόφασης… Δεν ξέρω αν θα απαλλαγούν εν συνόλω» υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

«Θεωρώ ότι έχουν ήδη υπάρξει εξαιρέσεις από τα τεκμήρια, δηλαδή τα τεκμήρια από το ’23 μέχρι σήμερα ελαφραίνουν», συνέχισε ο Π. Μαρινάκης. «Για μένα γενικά σε αυτή τη χώρα, γυρίσαμε την πλάτη για πάρα πολλά χρόνια. Πέρυσι, ο μισθωτός του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ο συνταξιούχος και ο ελεύθερος επαγγελματίας είδε τη μεγαλύτερη φορολογική μείωση στο φόρο εισοδήματος που αφορά όλες τις ατομικές επιχειρήσεις. Δεν αφορούσε μόνο τους νέους. Τους νέους, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους αφορούσε περισσότερο».

«Θυμίζω, ότι στη χώρα αυτή το 2019, δεν συγκρινόμαστε με τον κύριο Τσίπρα, αλλά είναι τι παραλάβαμε και που είμαστε σήμερα. Δεν περιμένουμε να συγκριθούμε. Λένε: “Τι κάναμε; Εφτά χρόνια είχαμε”. Λοιπόν, ο φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος που αφορά τους περισσότερους ανθρώπους που μας ακούνε. Κάθε εργαζόμενο, κάθε συνταξιούχο. Να θυμίσουμε λοιπόν, ότι το 2019 ήταν 29% με προκαταβολή φόρου 100%. Δηλαδή, επί δυο στην πραγματικότητα, έτσι; Τώρα το 29% για όλους μας έχει γίνει 20%. Η προκαταβολή 50 στα φυσικά πρόσωπα, όχι 80, στο μισό. Αν έχεις ένα παιδί 18% από 29%, αν έχεις δύο παιδιά το μισό περίπου από 29%, 16%, αν είσαι τρίτεκνος 9% και πάει λέγοντας. Άρα ήδη οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα; Γιατί έχουμε μία επίμονη ακρίβεια, η οποία πιέζει τα εισοδήματα και έτσι η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμμεσο τρόπο», είπε.

Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, λέγοντας ότι «ο 13ος και ο 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισ. τον χρόνο, μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά, αλλά δεν υπάρχουν. Ακόμη όμως και να δίναμε όλα τα χρήματα στους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, τότε όλοι οι υπόλοιποι που κι εκείνοι πληρώνουν φόρους θα έπρεπε να μην πάρουν τίποτε».

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