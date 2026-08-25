Alpha: «Νέο αίμα» στην ελληνική μυθοπλασία με έξι νέες σειρές, τρεις με νέους κύκλους και το «Ριφιφί»

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Ο Alpha για τη σεζόν 2026/2027 δείχνει να έχει ισορροπημένο μίγμα ελληνικών σειρών, δραματικών και κωμικών.

Από το φθινόπωρο θα εντάξει προοδευτικά στο πρόγραμμα του συνολικά έξι νέες προτάσεις μυθοπλασίας. Έχει και τρείς οι οποίες έχουν ήδη δώσει διαπιστευτήρια κι έχουν γίνει οι συστάσεις και συνεχίζουν με νέους κύκλους επεισοδίων.

Ο σταθμός επικοινωνεί μετ΄επιτάσεως αυτή τη χρονική στιγμή τις σειρές νέας εσοδείας «Μια γυναίκα», «Οι κόρες της Αρετής» και «Για σένα». Τρείς δραματικές ιστορίες, μια εκ των οποίων θα έχει πιο έντονα χαρακτηριστικά καθημερινής σειράς.

Και οι τρείς εμπνέονται, βασίζονται ή «πατάνε» σε επιτυχημένα τουρκικά σίριαλ. Η σειρά «Για σένα», σε σενάριο Μαίρης Ζαφειροπούλου- Γιώργου Κόκουβα και σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη αποτελεί την εκδοχή της τουρκικής καθημερινής σειρά «Güller ve Günahlar» («Ρόδα και αμαρτίες» στα ελληνικά) η οποία έκανε πρεμιέρα στις 11 Οκτωβρίου του 2025 στο Kanal D και έκτοτε κάνει πάταγο στα καρντάσια τηλεθεατές.

Η ιστορία της περιστρέφεται γύρω από έναν άνδρα, ο οποίος έχοντας χάσει τα πάντα σε μικρή ηλικία καταφέρνει να χτίσει μια ολόκληρη επιχειρηματική αυτοκρατορία και μια οικογένεια- λιμάνι. Η ζωή του όμως γίνεται «κομμάτια» όταν ανακαλύπτει πως η σύζυγός του τού έκρυβε για χρόνια την ύπαρξη ενός παιδιού. Στην προσπάθειά του να ξετυλίξει το κουβάρι του παρελθόντος, θα βρει έναν ανέλπιστο σύμμαχο στο πρόσωπο μιας γυναίκας με δυναμικό χαρακτήρα.

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Ελευθερία Πάλλα, Τάσος Γιαννόπουλος, Μαρία Παρασύρη, Ειρήνη Τσέλλου, Νίκος Μήλιας, Έλενα Μαρσίδου, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Ιώβη Φραγκάτου, Άννα Μάγκου κ.α.

Η σειρά «Μια γυναίκα» αφηγείται την αέναη μάχη βιοπορισμού μιας γυναίκας για να μην στερηθούν το παραμικρό τα παιδιά της, προσπαθώντας να στηριχθεί στις δικές δυνάμεις και να διαχειριστεί την απώλεια του συζύγου της. Στο σενάριο της Δώρας Μασκλαβάνου και σκηνοθεσία Πιέρρου Ανδρακάκου, η ηρωίδα λίγο πριν την απελπισία δέχεται απρόσμενα υποστήριξη από έναν άνθρωπο με καταλυτικό ρόλο στη ζωή της τον οποίον ως εκείνη τη στιγμή θεωρούσε ξεγραμμένο.

Πρωταγωνιστούν: Δανάη Παππά, Ελισάβετ Μουτάφη, Βασίλης Μαγουλιώτης, Θάνος Λέκκας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Γιώργος Ζυγούρης, Δανάη Βασιλοπούλου, Ηλίας Βαλάσης, Νικολέτα Καρρά. Στο ρόλο του Κωστή, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Η- επίσης εκ Τουρκίας- σειρά «Οι κόρες της Αρετής πραγματεύεται ένα στερετυπικό οικογενειακό θέμα. Κυρίαρχη φιγούρα εκείνη μιας μάνας δύο κοριτσιών, η οποία ενώ δείχνει αδίστακτη ό,τι αφορά στο μέλλον των παιδιών της, «παλεύει» να «σβήσει» τις πληγές του παρελθόντος της.

Πρωταγωνιστούν οι Μαριάννα Τουμασάτου, Ασημένια Βουλιώτη, Γεωργία Μεσαρίτη Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα κ.ά.. Το σενάριο είναι της Κατερίνας Γιαννάκου και η σκηνοθεσία του Μιχάλη Κωνσταντάτου.

Ιδιαίτερα θέματα συγκριτικά με τις προηγούμενες προτάσεις θίγουν οι σειρές «Κενά μνήμης» και «Οι άλλοι».

Η σειρά «Κενά μνήμης» σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου και σενάριο Νίκου Παναγιωτόπουλου, είναι ένα ψυχόδραμα που θέτει στο κέντρο την αυτοδικία, τις εσωτερικές μάχες των ανθρώπων και τις ασθένειες του εγκεφάλου.

Στα 12 επεισόδια της σειράς ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης κάνει τον συνταξιούχο δικαστικό υπάλληλο που θέλει να αποκαταστήσει μια δικαστική αδικία προτού χάσει εντελώς τη μνήμη του. Καταπιάνεται με μια υπόθεση η οποία δεν βρήκε δικαίωση στο δικαστήριο, με σκοπό να εντοπίσει τους υπαίτιους ενός εγκλήματος και να απονείμει εκείνος δικαιοσύνη.

Κοινωνικό θρίλερ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σειρά «Οι άλλοι» στα επεισόδια της οποίας ξεδιπλώνεται ένας ποικιλόμορφος πόλεμος μεταξύ δύο οικογενειών με δεσμούς φιλίας όταν τα παιδιά τους τσακώνονται και πλακώνονται στο ξύλο.

Για τις δύο σειρές ο Alpha δεν έχει αναπτύξει επικοινωνιακή δραστηριότητα ένδειξη ότι πιθανόν να προορίζονται για μετάδοση αργότερα και όχι με την έναρξη της σεζόν- ίσως από μέσα Ιανουαρίου και έπειτα.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τη σειρά «Ραντεβού με την Ευτυχία».

Στα υπόψη η μετάδοση των επεισοδίων της κοινωνικοπεριπετειώδους σειράς «Ριφιφί» της Cosmote TV σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια

Στο μενού του σταθμού υπολογίστε επίσης τις σειρές «Το σόι σου», «Φόνοι στο καμπαναριό» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με κύκλους φρέσκων επεισοδίων.

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