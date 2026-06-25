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25.06.2026 11:38

Alpha: Δίνει «Ραντεβού με την Ευτυχία» από τώρα για τον Φλεβάρη

25.06.2026 11:38
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Στο κανάλι της Κάτω Κηφισιάς, στον Alpha, η οργάνωση για το 2026- 2027 είναι σε πλήρη ανάπτυξη και διαδικασία ανανέωσης περιεχομένου τουλάχιστον στον τομέα της μυθοπλασίας.

Στις νέες προτάσεις του σταθμού συμπεριλαμβάνεται και η – δροσερή – σειρά «Ραντεβού με την Ευτυχία».

Μία, όπως περιγράφεται, τρυφερή κομεντί, σε σενάριο Πάνου Αμαραντίδη, με ελκυστικό καστ ηθοποιών σε μια ιστορία που, όπως λέγεται, αναπτύσσεται σε 70 επεισόδια, τα 48 από τα οποία- σε πρώτη φάση- έχουν ήδη ενταχθεί στα επενδυτικά «εργαλεία» του ΕΚΚΟΜΕΔ με τις επιλέξιμες δαπάνες.

«Θέσεις»  μπροστά από την κάμερα αναμένεται να πάρουν κατά το φθινόπωρο οι Μιχάλης Σαράντης, Ευγενία Σαμαρά, Πάνος Μιχαλόπουλος, Γιώργος Γάλλος, Κώστας Μπερικόπουλος, Άννα Μάσχα, Ορέστης Χαλκιάς, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, για την παραγωγή της PrimaVisione.

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