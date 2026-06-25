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25.06.2026 08:48

Τσιμτσιλή για το τέλος του «Buongiorno» – «Η Φαίη Σκορδά είναι στεναχωρημένη, δεν το περίμενε» (Video)

25.06.2026 08:48
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Οριστική αυλαία ρίχνει το Buongiorno, με το πρωινό μαγκαζίνο του Mega να ολοκληρώνεται την Παρασκευή (26/6), για οικονομικούς λόγους, όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του σταθμού.

Το αιφνιδιαστικό τέλος συζήτησαν στο Happy Day η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της, με την παρουσιάστρια να επισημαίνει ότι έπειτα από επικοινωνία που είχε με τη Φαίη Σκορδά πρόκειται για μια εξέλιξη για την οποία η ίδια δεν είχε ενημερωθεί, μια εξέλιξη που τη στεναχώρησε όχι μόνο για την ίδια αλλά και για τους συνεργάτες της.

«Κατά καιρούς ακούγονται φήμες για πολλούς και για πολλά, το συγκεκριμένο τέλος όμως ήταν και αιφνιδιαστικό και εκκωφαντικό και έχει και πάρα πολλές έτσι προεκτάσεις. Εγώ θα πω ότι η Φαίη είναι κυρίως στεναχωρημένη, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ ειλικρινής, ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει, ήθελε να ξέρει και για την ίδια και για τους συνεργάτες της. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε, παιδιά. Ήτανε πολύ αιφνιδιαστικό και για εκείνη, δεν είχε πάρει τέτοια μηνύματα από το περιβάλλον. Με τη Φαίη μιλήσαμε ανθρώπινα. Δεν μιλήσαμε σε επίπεδο ρεπορτάζ» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 09:12
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