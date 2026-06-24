Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA – Οι λόγοι του «διαζυγίου»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο MEGA, καθώς σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες η εκπομπή «Buongiorno» την οποία παρουσιάζει η Φαίη Σκορδά, ρίχνει οριστικά αυλαία.

Την Παρασκευή το μαγκαζίνο θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όμως δεν θα επιστρέψει τη νέα τηλεοπτική χρονιά, για οικονομικούς λόγους, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η σχετική απόφαση γνωστοποιήθηκε επίσημα στη Φαίη Σκορδά το απόγευμα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης της παρουσιάστριας με υψηλόβαθμα στελέχη του καναλιού.

Ενδιαφέρον θα έχουν οι κινήσεις του MEGA για την επόμενη χρονιά, αλλά και της ίδιας της Φαίης που μένει – μέχρι στιγμής – χωρίς τηλεοπτική στέγη.

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