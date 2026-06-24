ΣΚΑΪ: Έδωσε 25 εκατ. ευρώ και πήρε τα δικαιωματα της GBL για την ερχόμενη τριετία

Με ομόφωνη (14-0) απόφαση του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, σε συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε το απομεσήμερο, από το φθινόπωρο και για την επόμενη τριετία οι αγώνες μπάσκετ της stoiximan GBL θα μεταδίδονται από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο ΣΚΑΪ προσέφερε συνολικά 25 εκατ. ευρώ για δύο συν ένα χρόνια, με τα 21 εκατ. να διαμοιράζονται στις ομάδες που συμμετέχουν.

Ο ΣΚΑΪ στην αντιπρόταση της ΕΡΤ (6,25 εκατ τον πρώτο χρόνο και από 7,25 εκατ. τον δεύτερο και τον τρίτο) επανήλθε με 6.350.000 ευρώ την πρώτη χρονιά και από 7.350.000 για κάθε μια από τις επόμενες δύο χρονιές, με μια σημαίνουσα λεπτομέρεια. Στην option της τρίτης χρονιάς ο ΕΣΑΚΕ μπορεί να παρουσιάσει καλύτερη προσφορά και αν θέλει ο ΣΚΑΪ μπορεί να την «ματσάρει». Δηλαδή να απαντήσει με το ίδιο ποσό της πιθανής «αντίπαλης» πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση ο ΣΚΑΪ έχει το προβάδισμα στην επιλογή.

Η εξέλιξη ήταν περίπου αναμενόμενη, κατά τηλεοπτικούς κύκλους.

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