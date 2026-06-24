ΕΡΤNews: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο «Κέντρο» (24/6) και τον Γιώργο Κουβαρά

Για όλα θα δώσει συνέντευξη, αναφέρει το ΕΡΤNews, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στον Γιώργο Κουβαρά στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής «Στο Κέντρο» (22:00).

Ο Ανδρουλάκης θα αναφερθεί στη μάχη των επερχόμενων εκλογών, στα εσωκομματικά θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη, θα μιλήσει για την ΕΛ.ΑΣ. του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και για το τι θα κάνει το βράδυ των εκλογών εάν δεν προκύψει το επιθυμητό για εκείνον αποτέλεσμα.

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