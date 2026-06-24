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24.06.2026 08:54

«Άγιος Έρωτας»: Καθήλωσε το τελευταίο επεισόδιο – «Δεν σου αξίζει η λύτρωση»

24.06.2026 08:54
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Με ένα καθηλωτικό επεισόδιο ολοκληρώθηκε ο «Άγιος Έρωτας» το βράδυ της Τρίτης (23/6) στον Alpha, με το πολυαναμενόμενο φινάλε να μην είναι απλώς το κλείσιμο μιας ιστορίας, αλλά μια συναισθηματική καταιγίδα που συγκλόνισε το τηλεοπτικό κοινό, προκαλώντας «σεισμό» στα social media.

Η δραματική σειρά του Alpha έριξε αυλαία με ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές, ένταση και συνάμα, μια αίσθηση τόσο δικαίωσης όσο και τρόμου…

Ο Νικόλαος επισκέφθηκε τον Παύλο στην κλινική όπου νοσηλεύεται, για να κλείσει οριστικά τους λογαριασμούς του με τον άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή τόσων ανθρώπων.

Ο γιατρός που τον συνόδευσε τον ενημέρωσε πως ο Παύλος, μετά τη λοβοτομή, δεν είναι πλέον ικανός να βλάψει κανέναν. Ωστόσο, η εικόνα που αντίκρισε ο Νικόλαος ήταν διαφορετική.

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας βρισκόταν εγκλωβισμένος στις ενοχές και τις παραισθήσεις του, συνομιλώντας με πρόσωπα που υπήρχαν μόνο στη φαντασία του. Την Ολυμπία, Την Κατερίνα και την αδερφή του Νικόλαου.

Όταν ο Νικόλαος τον πλησίασε, ο Παύλος τον παρακάλεσε να τον σκοτώσει, αδυνατώντας να αντέξει άλλο τις φωνές που τον καταδίωκαν. Εκείνος όμως αρνήθηκε να του χαρίσει τη λύτρωση που ζητούσε.

«Ο θάνατος είναι λύτρωσή σου και σε σένα δεν σου αξίζει η λύτρωση. Θα ζήσεις με όλα όσα έκανες. Θα ζήσεις με τον πατέρα μου, με την αδερφή μου, με όλους όσους κατέστρεψες», του είπε, σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές του φινάλε.

Λίγο πριν αποχωρήσει, ο Νικόλαος παραδέχθηκε πως για χρόνια πίστευε ότι μόνο ο θάνατος του Παύλου θα του έφερνε γαλήνη. Ωστόσο, έφυγε «δικαιωμένος και ελεύθερος», αφήνοντας τον Παύλο μόνο με τις ερινύες του και το βάρος των πράξεών του στην τελευταία σκηνή του συγκλονιστικού φινάλε.

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