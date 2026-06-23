Άγιος Έρωτας: Σήμερα το συγκλονιστικό φινάλε της σειράς (Video)

Mετά από δύο χρόνια αγώνα και δυσκολιών, φαίνεται ότι θα υπάρξει δικαίωση και ευτυχία στον Άγιο Έρωτα, με κάποιες, βέβαια, αναγκαίες «απώλειες».

Στο συγκλονιστικό φινάλε που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, το τηλεοπτικό κοινό θα παρακολουθήσει μία σκηνή αγωνίας με το τελευταίο έγκλημα που επιχειρεί να κάνει ο αμετανόητος «κακός» της σειράς που υποδύεται ο Δημήτρης Παπανικολάου.

Μιλώντας στη Super Kατερίνα μαζί με την τηλεοπτική του κόρη Δανάη Παππά, ο ηθοποιός αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, πτυχές του χαρακτήρα του στη σειρά, αλλά και τη συγκίνηση στα τελευταία γυρίσματα.

Την ίδια στιγμή, η ζωή της Άννας κρέμεται από μια κλωστή, ενώ η Ελένη και ο Νικηφόρος περιμένουν με αγωνία ένα θαύμα.

Ο Στέφανος, συντετριμμένος από την προδοσία της Ειρήνης και του Πέτρου, φτάνει στα όριά του, αναγκάζοντας τον Κυριάκο να πάρει μια σκληρή απόφαση για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την οικογένειά του.

Παράλληλα, η Θάλεια προσπαθεί να επανορθώσει αδικίες χρόνων, προσφέροντας στη Δώρα μια θέση στην οικογένεια που στερήθηκε, ενώ η Χριστίνα και ο Χάρης έρχονται αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα του Αντρέα…

Απόψε, στις 21:00, ο Άγιος Έρωτας τελειώνει με ένα διπλό επεισόδιο στον Alpha που ανανένεται να καθηλώσει...

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