search
ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 14:45
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.06.2026 14:34

Άγιος Έρωτας: Σήμερα το συγκλονιστικό φινάλε της σειράς (Video)

23.06.2026 14:34
agios-erotas-new

Mετά από δύο χρόνια αγώνα και δυσκολιών, φαίνεται ότι θα υπάρξει δικαίωση και ευτυχία στον Άγιο Έρωτα, με κάποιες, βέβαια, αναγκαίες «απώλειες».

Στο συγκλονιστικό φινάλε που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, το τηλεοπτικό κοινό θα παρακολουθήσει μία σκηνή αγωνίας με το τελευταίο έγκλημα που επιχειρεί να κάνει ο αμετανόητος «κακός» της σειράς που υποδύεται ο Δημήτρης Παπανικολάου.

Μιλώντας στη Super Kατερίνα μαζί με την τηλεοπτική του κόρη Δανάη Παππά, ο ηθοποιός αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, πτυχές του χαρακτήρα του στη σειρά, αλλά και τη συγκίνηση στα τελευταία γυρίσματα.

Την ίδια στιγμή, η ζωή της Άννας κρέμεται από μια κλωστή, ενώ η Ελένη και ο Νικηφόρος περιμένουν με αγωνία ένα θαύμα.

Ο Στέφανος, συντετριμμένος από την προδοσία της Ειρήνης και του Πέτρου, φτάνει στα όριά του, αναγκάζοντας τον Κυριάκο να πάρει μια σκληρή απόφαση για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την οικογένειά του.

Παράλληλα, η Θάλεια προσπαθεί να επανορθώσει αδικίες χρόνων, προσφέροντας στη Δώρα μια θέση στην οικογένεια που στερήθηκε, ενώ η Χριστίνα και ο Χάρης έρχονται αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα του Αντρέα…

Απόψε, στις 21:00, ο Άγιος Έρωτας τελειώνει με ένα διπλό επεισόδιο στον Alpha που ανανένεται να καθηλώσει...

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο δημοσιογράφος, Γιάννης Αμανατίδης

Πανωλεθρία των ΜΜΕ – Ένας στους τρεις ενημερώνεται από social media και influencers

«Σκούπα» τηλεθέασης από μεταδόσεις ματς του Μουντιάλ το σαββατοκύριακο (20,21/6)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
andreas_mnimosino
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικό μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Α΄ Νεκροταφείο – Ποιοι έδωσαν το «παρών» (photos)

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Photo 4pantoy
ΥΓΕΙΑ

Το Πρόγραμμα «Παντού» ταξίδεψε στη Λήμνο και διενέργησε πάνω από 3.500 ιατρικές εξετάσεις δωρεάν

ouranos-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Όταν δολοφονείται μια γυναίκα, ο φόνος λογίζεται διπλός!

agios-erotas-new
MEDIA

Άγιος Έρωτας: Σήμερα το συγκλονιστικό φινάλε της σειράς (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέο σαφάρι ελέγχων σε μισθωτούς και συνταξιούχους – Ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 14:45
andreas_mnimosino
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικό μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Α΄ Νεκροταφείο – Ποιοι έδωσαν το «παρών» (photos)

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Photo 4pantoy
ΥΓΕΙΑ

Το Πρόγραμμα «Παντού» ταξίδεψε στη Λήμνο και διενέργησε πάνω από 3.500 ιατρικές εξετάσεις δωρεάν

1 / 3