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23.06.2026 13:45

Πέθανε ο δημοσιογράφος, Γιάννης Αμανατίδης

23.06.2026 13:45
giannis_amanatidis

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών, ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης του Μιχαήλ, συνεπεία προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο Γιάννης Αμανατίδης γεννήθηκε στο Πρωτοχώρι Κοζάνης το 1949. Έπειτα από την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών καθώς και της στρατιωτικής του θητείας, ξεκίνησε την πορεία του στη δημοσιογραφία από την εφημ. «ΒΡΑΔΥΝΗ» το 1974, εργαζόμενος στην επιμέλεια ύλης και τη σελιδοποίηση της αθλητικής σελίδας.

Παράλληλα εργαζόταν στην ΕΡΤ, όπου τη δεκαετία του ’80 διετέλεσε Δ/ντης Ειδήσεων επί σειρά ετών. Η διαδρομή του στον έντυπο Τύπο συνεχίστηκε στις εφημ. «ΚΕΡΔΟΣ», «24 ΩΡΕΣ», «ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ», «ΕΘΝΟΣ», «ΒΗΜΑ» και «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ», ενώ διετέλεσε Δ/ντης Σύνταξης στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ», Δ/ντης της εφημ. «ΧΩΡΑ» αλλά και του Ρ/Σ “FLASH”.

Οπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ, «ο Γιάννης Αμανατίδης υπηρέτησε τη δημοσιογραφία από πολλές θέσεις ευθύνης και διακρίθηκε για την επαγγελματική του συνέπεια και την αφοσίωσή του στην ενημέρωση. Ευγενής, προσιτός, πάντοτε χαρούμενος και συναδελφικός, αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν μαζί του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και τη μονάκριβη κόρη του Ξένια και αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον εξαίρετο συνάδελφο.

Επιθυμία της οικογένειας είναι να τελεστεί η κηδεία του Γιάννη Αμανατίδη σε κλειστό οικογενειακό κύκλο».

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ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 14:45
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