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22.06.2026 18:17

Μοιράστηκαν την πρωτιά στην τηλεθέαση του σαββατοκύριακου (20,21/6) Alpha και Mega

22.06.2026 18:17
Tileorasi

Τα «κέρδη» τηλεθέασης έως το απόγευμα, διατήρησαν αρχικά τον Alpha και κατόπιν το Mega στην πρώτη θέση προτιμήσεων του Σαββάτου και της Κυριακής αντιστοίχως.

Το Σάββατο ειδικότερα η ΕΡΤ2Σπορ κατάφερε limit up επταήμερου, καθώς στο μενού της είχε τις μεταδόσεις των αναμετρήσεων του Μουντιάλ Ολλανδίας-Σουηδίας και Γερμανίας-Ακτής Ελεφαντοστού.

Τα άλλα ιδιωτικά κανάλια δέχθηκαν πιέσεις από τον ανταγωνισμό, περισσότερες από όλους μάλλον το Star, που κατάφερε 6,9% μερίδιο για την ημέρα, ήταν όμως καλύτερο από του προπερασμένου Σαββάτου.

Την Κυριακή, χάρη κυρίως στο «Your Face Sounds Familiar», ο ΑΝΤ1 εμφάνισε το δεύτερο σε μέγεθος μερίδιο μετά το Mega, και ελάχιστα μικρότερο ήταν εκείνο του Alpha. Σχεδόν ίδιο μερίδιο απέσπασε η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ, λόγω Μουντιάλ, και συνολικά τέσσερις σταθμοί παρουσίασαν επιδόσεις με διψήφια ποσοστά στις δυναμικές τους, σύμφωνα με τη Nielsen.

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