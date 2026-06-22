Μοιράστηκαν την πρωτιά στην τηλεθέαση του σαββατοκύριακου (20,21/6) Alpha και Mega

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τα «κέρδη» τηλεθέασης έως το απόγευμα, διατήρησαν αρχικά τον Alpha και κατόπιν το Mega στην πρώτη θέση προτιμήσεων του Σαββάτου και της Κυριακής αντιστοίχως.
Το Σάββατο ειδικότερα η ΕΡΤ2Σπορ κατάφερε limit up επταήμερου, καθώς στο μενού της είχε τις μεταδόσεις των αναμετρήσεων του Μουντιάλ Ολλανδίας-Σουηδίας και Γερμανίας-Ακτής Ελεφαντοστού.
Τα άλλα ιδιωτικά κανάλια δέχθηκαν πιέσεις από τον ανταγωνισμό, περισσότερες από όλους μάλλον το Star, που κατάφερε 6,9% μερίδιο για την ημέρα, ήταν όμως καλύτερο από του προπερασμένου Σαββάτου.
Την Κυριακή, χάρη κυρίως στο «Your Face Sounds Familiar», ο ΑΝΤ1 εμφάνισε το δεύτερο σε μέγεθος μερίδιο μετά το Mega, και ελάχιστα μικρότερο ήταν εκείνο του Alpha. Σχεδόν ίδιο μερίδιο απέσπασε η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ, λόγω Μουντιάλ, και συνολικά τέσσερις σταθμοί παρουσίασαν επιδόσεις με διψήφια ποσοστά στις δυναμικές τους, σύμφωνα με τη Nielsen.
Διαβάστε επίσης:
Open: Οι βομβαρδισμοί του ’99 στη Σερβία και η τραγωδία στο Νόβι Σαντ στο ντοκιμαντέρ «Η φωτιά καίει ακόμα» της Μαρίας Καρχιλάκη
Το ΗΠΑ-Αυστραλία έφαγε «σκόνη» τηλεθέασης από το «Σόι σου» την Παρασκευή (19/6)
Την πρωτιά στην τηλεθέαση «κλείδωσε» το Mega την Παρασκευή (19/6)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.