Την πρωτιά στην τηλεθέαση «κλείδωσε» το Mega την Παρασκευή (19/6)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Καθαρή πρόκριση στις τηλεπροτιμήσεις πήρε στην κόντρα με τον Alpha, το Mega, στην ολοκλήρωση του περασμένου πενθήμερου.
Στις αμέσως επόμενες θέσεις αναπτύχθηκαν συνθήκες έντονου διαγκωνισμού μεταξύ ΣΚΑΪ, ΑΝΤ1 και Star ενώ με το μπότοξ τηλεθέασης από το Μουντιάλ η ΕΡΤ2Σπορ προσπέρασε, όπως και την Πέμπτη, Open και ΕΡΤ1.
Διαβάστε επίσης
Έκθεση RSF: Πάνω από 1400 εξόριστοι δημοσιογράφοι σε 65 χώρες
Σκάνδαλο Τεχνητής Νοημοσύνης προκαλεί σοκ στα ΜΜΕ της Γερμανίας
Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ της Σίας Κοσιώνη και της Λένας Φλυτζάνη» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.