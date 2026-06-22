search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 15:59
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.06.2026 15:48

Την πρωτιά στην τηλεθέαση «κλείδωσε» το Mega την Παρασκευή (19/6)

22.06.2026 15:48
tileorasi-getty-images-unsplash

Καθαρή πρόκριση στις τηλεπροτιμήσεις πήρε στην κόντρα με τον Alpha, το Mega, στην ολοκλήρωση του περασμένου πενθήμερου.

Στις αμέσως επόμενες θέσεις αναπτύχθηκαν συνθήκες έντονου διαγκωνισμού μεταξύ ΣΚΑΪ, ΑΝΤ1 και Star ενώ με το μπότοξ τηλεθέασης από το Μουντιάλ η ΕΡΤ2Σπορ προσπέρασε, όπως και την Πέμπτη, Open και ΕΡΤ1.

Διαβάστε επίσης

Έκθεση RSF: Πάνω από 1400 εξόριστοι δημοσιογράφοι σε 65 χώρες

Σκάνδαλο Τεχνητής Νοημοσύνης προκαλεί σοκ στα ΜΜΕ της Γερμανίας

Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ της Σίας Κοσιώνη και της Λένας Φλυτζάνη» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fwtia_elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βοιωτία: Καίγεται δασική έκταση στο Ακραίφνιο, ήχησε το 112

gallia kausonas parisi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός καύσωνας με 40άρια πάνω από την Ευρώπη: Τρεις νεκροί στη Γαλλία, σε ποτάμια και πάρκα οι πολίτες για λίγη δροσιά (Photos/Video)

growthfund_adv
ADVERTORIAL

Growthfund – Investor Summit 2026: Link για live

tileorasi-getty-images-unsplash
MEDIA

Την πρωτιά στην τηλεθέαση «κλείδωσε» το Mega την Παρασκευή (19/6)

trufiatis new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Στρατηγικός Εκσυγχρονισμός Σχολικών Υποδομών Δήμου Αθηναίων: Μια Επένδυση Δημόσιου Συμφέροντος και Ανθεκτικότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 15:59
fwtia_elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βοιωτία: Καίγεται δασική έκταση στο Ακραίφνιο, ήχησε το 112

gallia kausonas parisi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός καύσωνας με 40άρια πάνω από την Ευρώπη: Τρεις νεκροί στη Γαλλία, σε ποτάμια και πάρκα οι πολίτες για λίγη δροσιά (Photos/Video)

growthfund_adv
ADVERTORIAL

Growthfund – Investor Summit 2026: Link για live

1 / 3