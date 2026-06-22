Την πρωτιά στην τηλεθέαση «κλείδωσε» το Mega την Παρασκευή (19/6)

Καθαρή πρόκριση στις τηλεπροτιμήσεις πήρε στην κόντρα με τον Alpha, το Mega, στην ολοκλήρωση του περασμένου πενθήμερου.

Στις αμέσως επόμενες θέσεις αναπτύχθηκαν συνθήκες έντονου διαγκωνισμού μεταξύ ΣΚΑΪ, ΑΝΤ1 και Star ενώ με το μπότοξ τηλεθέασης από το Μουντιάλ η ΕΡΤ2Σπορ προσπέρασε, όπως και την Πέμπτη, Open και ΕΡΤ1.

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