Έκθεση RSF: Πάνω από 1400 εξόριστοι δημοσιογράφοι σε 65 χώρες

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων το Σάββατο (20/6) η Οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, δημοσιεύει έναν χάρτη με τους εξορισμένους/εκτοπισμένους δημοσιογράφους που υποστηρίζονται από την RSF, από το 2021 κι έπειτα.

Η RSF αναφέρει πως σε ένα διεθνές πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από πολιτικές εντάσεις και εντάσεις στον τομέα της ασφάλειας, ο αριθμός των χωρών από τις οποίες επαγγελματίες των ΜΜΕ έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τις χώρες τους έχει διπλασιαστεί μέσα σε πέντε χρόνια.

Για αυτούς τους δημοσιογράφους- τουλάχιστον 1.400 σε περισσότερες από 65 χώρες- η επιθυμία να συνεχίσουν να κάνουν ρεπορτάζ, παρεμποδίζεται από κινδύνους που σχετίζονται με την εργασίας τους και από τους περιορισμούς των πολιτικών υποδοχής. Πρόσφατα περιστατικό στην περίπτωση της υποδοχής η απαγόρευση της εισόδου στη χώρα και στα παλαιστινιακά εδάφη της γαλλίδας δημοσιογράφου Αλίς Φρουσάρ και ακόμη πέντε δημοσιογράφων, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων

«Οι εκδιώξεις των δημοσιογράφων που υποστηρίζονται από τους RSF σκιαγραφούν μια παγκόσμια εικόνα καταστολής χρόνο με το χρόνο. Την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων, οι RSF παρουσιάζουν μια θλιβερή εικόνα που αντικατοπτρίζει τα ευρήματα του Δείκτη Παγκόσμιας Ελευθερίας του Τύπου 2026: τα τελευταία πέντε χρόνια, 1.468 δημοσιογράφοι από περισσότερες από 60 χώρες έχουν υποστηριχθεί από τον οργανισμό, αφού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις χώρες στις οποίες είχαν ταξιδέψει για να γλιτώσουν από απειλές, φυλάκιση ή θάνατο. «Πρόκειται για έναν συγκλονιστικό αριθμό, ωστόσο αντιπροσωπεύει μόνο ένα κλάσμα ενός πολύ μεγαλύτερου φαινομένου», σημειώνει στην σχετική έκθεση ο Βιανέι Λορικ, δημοσιογράφος δεδομένων και επικεφαλής του Κατάλογου Ελευθερίας του Τύπου παγκοσμίωςτης RSF.

Συμπληρώνει μάλιστα πως η δοκιμασία στην οποία υποβάλλονται δεν σταματά εκεί. Κάνει αναφορά για εκβιασμούς, απελάσεις, κατάχρηση εξουσίας οι οποίες «αποτελούν καθημερινότητα για πολλούς από αυτούς, αφού έχουν αναγκαστεί να διαφύγουν».

Τμήμα της «μεγάλης εικόνας» για την κατάσταση που επικρατεί και αναπτύσσεται παγκοσμίως, δίνει ο RSF αναφέροντας ενδεικτικά ότι στην πενταετία έχουν εξοριστεί 677 Αφγανοί δημοσιογράφοι, 160 Ρώσοι, 101 Βιρμανοί και εκατοντάδες άλλοι σε καμια 65αρια χώρες.

Το φαινόμενο αντί να εντοπίζεται/περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη, εξαπλώνεται, σύμφωνα με την έκθεση. Από το 2021 έως το 2025 ο αριθμών των χωρών έχει διπλασιαστεί. Από 19 το 2021 σε 40 το 2025. Στο ίδιο- υπο μελέτη- διάστημα ο αριθμός των εξόριστων δημοσιογράφων, στους οποίους παρέχει βοήθεια ο RSF, παραμένει υψηλός: 235 ήταν το 2021 και 243 μετρήθηκαν το 2025.

««Όταν ένας δημοσιογράφος αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα του, η εξορία δεν βάζει τέλος στις απειλές. Οι επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, η απομόνωση και η διακρατική καταστολή συχνά επιδεινώνουν τις διοικητικές και γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη χώρα υποδοχής», προσθέτει στην «εικόνα» η Βικτόρια Λαβενού, επικεφαλής του Τομέα Υποστήριξης του RSF.

Τονίζεται δε από τον RSF ότι η δημοσιογραφία από εκτοπισμένους επαγγελματίες ΜΜΕ αποτελεί προπύργιο κατά της παραπληροφόρησης «όμως οι πολιτικές υποδοχής παραμένουν ανεπαρκείς».

Ως τώρα ο μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έχει εκδώσει δέκα συστάσεις για τις χώρες που φιλοξενούν εξόριστους δημοσιογράφους με κεντρικούς άξονες τη νομική προστασία, την οικονομική υποστήριξη και την ενίσχυση των ικανοτήτων τους.

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