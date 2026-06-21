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21.06.2026 12:39

Τηλεθέαση Σαββάτου: Γκολ της ΕΡΤ2 με ποσοστά άνω του 33%

21.06.2026 12:39
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Συνεχίζει να σκοράρει στους πίνακες τηλεθέασης η ΕΡΤ2. Το βράδυ του Σαββάτου, το Μουντιάλ έδωσε στη δημόσια τηλεόραση ποσοστά που ξεπέρασαν σε τέταρτο και το 33%.

Οι αγώνες Ολλανδία-Σουηδία (27,8%) και Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού (20,2%) κράτησαν τους τηλεθεατές από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.

Ο Μάρκος Σεφερλής διατήρησε το MEGA στο 10% και σε αντίστοιχα επίπεδα κινήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τον «Εκατομμυριούχο» στον ΑΝΤ1.

Στο 2-2,5% κινήθηκε η ΕΡΤ1 με το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου σε απευθείας μετάδοση από τον Βόλο και στη συνέχεια με την “Παρέα” του Γιώργου Κουβαρά.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Μουντιάλ 2026: Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού – 27,8%
Μουντιάλ 2026: Ολλανδία-Σουηδία – 20,2%
Ώρα μουντιάλ – 13,8%
Markos By Night: Mamma… Μία Δεν Υπάρχει – 10%
Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος – 9,6%
Στίβος: Βαλκανικό Πρωτάθλημα – 2,6%
Παρέα – 2,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μουντιάλ 2026: Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού – 26%
Μουντιάλ 2026: Ολλανδία-Σουηδία – 20,3%
Ώρα μουντιάλ – 11,8%
Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος – 10,2%
Markos By Night: Mamma… Μία Δεν Υπάρχει – 10%
Παρέα – 7,2%
Στίβος: Βαλκανικό Πρωτάθλημα – 3,5%

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