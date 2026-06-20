Τηλεθέαση Παρασκευής: Ποιο Μουντιάλ; – Χωρίς αντίπαλο στην prime time το «Σόι σου»

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Νικητές για μια ακόμη φορά αποδείχτηκαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στη μάχη της prime time. Χθες Παρασκευή, η οικογενειακή σειρά του ALPHA έπαιξε …μπαλίτσα μόνη της στους πίνακες τηλεθέασης κερδίζοντας το δυναμικό κοινό.
«Το Σόι Σου» έγραψε 24,4% στη βραδινή ζώνη, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την αναμέτρηση ΗΠΑ – Αυστραλία για το Μουντιάλ με 19,2% και τρίτο το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» σε επανάληψη με 13,6%.
Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο γενικό σύνολο τηλεθέασης, με την αγαπημένη σειρά να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία.
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