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20.06.2026 11:34

Τηλεθέαση Παρασκευής: Ποιο Μουντιάλ; – Χωρίς αντίπαλο στην prime time το «Σόι σου»

20.06.2026 11:34
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Νικητές για μια ακόμη φορά αποδείχτηκαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στη μάχη της prime time. Χθες Παρασκευή, η οικογενειακή σειρά του ALPHA έπαιξε …μπαλίτσα μόνη της στους πίνακες τηλεθέασης κερδίζοντας το δυναμικό κοινό.

«Το Σόι Σου» έγραψε 24,4% στη βραδινή ζώνη, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την αναμέτρηση ΗΠΑ – Αυστραλία για το Μουντιάλ με 19,2% και τρίτο το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» σε επανάληψη με 13,6%.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο γενικό σύνολο τηλεθέασης, με την αγαπημένη σειρά να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία.

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