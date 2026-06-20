Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Σεισμός» για το πλαφόν στα ενοίκια
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ανταρσία δικαστών
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 9 νέα μέτρα για το στεγαστικό
ΕΣΤΙΑ: Αποχή διαμαρτυρίας 14 αρεοπαγιτών από την ακρόαση του Κοινοβουλίου
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία – Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Γιάννης Στουρνάρας στα «ΝΕΑ» – «Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους»
ΚONTRA: Ημερομηνίες – κλειδί για να πάμε σε εκλογές
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ανοίγει η πόρτα για επίλυση του στεγαστικού
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