Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Σεισμός» για το πλαφόν στα ενοίκια

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ανταρσία δικαστών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 9 νέα μέτρα για το στεγαστικό

ΕΣΤΙΑ: Αποχή διαμαρτυρίας 14 αρεοπαγιτών από την ακρόαση του Κοινοβουλίου

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία – Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Γιάννης Στουρνάρας στα «ΝΕΑ» – «Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους»

ΚONTRA: Ημερομηνίες – κλειδί για να πάμε σε εκλογές

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ανοίγει η πόρτα για επίλυση του στεγαστικού

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