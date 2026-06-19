Σε Νetflix και Amazon η δολοφονία 23χρονης στο Λονδίνο το 1992, μπροστά στον 2χρονο γιο της – Πώς αποκαλύφθηκε ο φονιάς

Νέες τηλεοπτικές παραγωγές του Netflix και του Prime Video της Amazon έρχονται να φωτίσουν πτυχές ενός από τα πιο φρικτά εγκλήματα στα χρονικά της Βρετανίας, τη στυγερή δολοφονία της Ρέιτσελ Νίκελ, που σημειώθηκε το 1992, σοκάροντας τη χώρα.

Σχεδόν 35 χρόνια μετά το έγκλημα, οι νέες παραγωγές -δραματοποιημένες σειρές και ντοκιμαντέρ – επιχειρούν να φωτίσουν εκ νέου τα γεγονότα και τις συνθήκες γύρω από το έγκλημα.



Συγκεκριμένα, το Netflix παρουσιάζει τη σειρά «TheWitness», καθώς και το ντοκιμαντέρ «TheMurderofRachelNickell», το οποίο αξιοποιεί αρχειακό υλικό και μαρτυρίες ειδικών.



Παράλληλα, το Prime Video της Amazon ετοιμάζει τη μίνι σειρά δύο επεισοδίων «TheWimbledonKiller», για την πολύκροτη υπόθεση.

Το φρικτό έγκλημα που σόκαρε τη Βρετανία

Ήταν 15 Ιουλίου του 1992 όταν η 23χρονη Ρέιτσελ βρισκόταν σε περίπατο στο Wimbledon Common μαζί με τον δίχρονο γιο της, Άλεξ, και τον σκύλο της οικογένειας.





Κατά τη διάρκεια της βόλτας, δέχθηκε ξαφνική και βίαιη επίθεση, η οποία κατέληξε στη δολοφονία της με πολλαπλές μαχαιριές.



Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα σε δημόσιο χώρο και μπροστά στα μάτια του μικρού της γιου, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη, ενώ ο μικρός Άλεξ βρέθηκε στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας ως ένα από τα νεότερα παιδιά που έχουν κληθεί να δώσουν πληροφορίες για ένα τόσο σοβαρό έγκλημα.



Μετά το συμβάν, ο πατέρας του, Αντρέ Χάνσκομπ, αποφάσισε να μετακομίσει με τον γιο του στη Γαλλία, φοβούμενος για την ασφάλειά του.



«Παίζει σαν ταινία στο μυαλό μου»

Ως ενήλικος πλέον, ο Άλεξ Χάνσκομπ έχει περιγράψει δημόσια τις τραυματικές εικόνες που θυμάται από τη στιγμή της επίθεσης, δηλώνοντας ότι το περιστατικό παραμένει χαραγμένο στη μνήμη του.



Όπως έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις του, θυμάται έναν άγνωστο άνδρα να πλησιάζει τη μητέρα του και στη συνέχεια την επίθεση που ακολούθησε, καθώς και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν αφού ένα παιδί μόλις 2 ετών δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Ο Άλεξ Χάνσκομπ

Λίγο αργότερα, ένας περαστικός τον βρήκε να εξακολουθεί να βρίσκεται δίπλα στη μητέρα του, προσπαθώντας να την ξυπνήσει και επαναλαμβάνοντας συνεχώς: «ξύπνα, μαμά».



Ο ίδιος έχει περιγράψει την εμπειρία ως μια εικόνα που «παίζει σαν ταινία στο μυαλό του», υπογραμμίζοντας ότι οι μνήμες αυτές παραμένουν ζωντανές ακόμη και δεκαετίες αργότερα.





Η αμφιλεγόμενη αστυνομική έρευνα

Η αρχική αστυνομική έρευνα της υπόθεσης θεωρείται μέχρι σήμερα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη.



Περισσότεροι από 30 ύποπτοι ανακρίθηκαν, ενώ τελικά συνελήφθη και κατηγορήθηκε ο Κόλιν Σταγκ, ένας άνδρας που ζούσε στην περιοχή και έβγαζε βόλτα τον σκύλο του στο Wimbledon Common. Ωστόσο, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε χωρίς επαρκή ιατροδικαστικά στοιχεία που να τον συνδέουν με το έγκλημα.



Ο Σταγκ παρέμεινε υπό κράτηση για περίπου 13 μήνες, προτού αθωωθεί το 1994, ενώ στη συνέχεια αποζημιώθηκε με σημαντικό χρηματικό ποσό. Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η αστυνομία είχε χρησιμοποιήσει αμφιλεγόμενες μεθόδους προκειμένου να αποσπάσει ομολογία.

Ποιος ήταν ο πραγματικός δράστης της δολοφονίας και πώς έφτασε στα ίχνη του η αστυνομία

Η υπόθεση άνοιξε εκ νέου στις αρχές του 2002, όταν η εξέλιξη της ανάλυσης DNA επέτρεψε την επανεξέταση των στοιχείων της σκηνής του εγκλήματος. Τα αποτελέσματα οδήγησαν στην ταυτοποίηση του Ρόμπερτ Νάπερ, ο οποίος ήταν ήδη έγκλειστος σε ψυχιατρική δομή για σειρά βίαιων επιθέσεων.



Ο Νάπερ ομολόγησε τη δολοφονία της Ρέιτσελ Νίκελ και καταδικάστηκε το 2008, δίνοντας τέλος σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες και αμφιλεγόμενες υποθέσεις στην ιστορία της βρετανικής εγκληματολογίας.



Παρά την καταδίκη του δράστη, η οικογένεια της Ρέιτσελ Νίκελ έχει επικεντρωθεί περισσότερο στη μνήμη της παρά στη δικαίωση μέσω της ποινής. Ο γιος της, Άλεξ, έχει δηλώσει ότι έχει ήδη συγχωρέσει τον δολοφόνο της μητέρας του, πολύ πριν γίνει γνωστή η ταυτότητά του.

Στιγμιότυπο της σειράς «The Witness» του Netflix με τον Μαξ Φίντσαμ και τον Τζόρνταν Μπόλτζερ να υποδύονται πατέρα και γιο

Σήμερα, ο ίδιος εργάζεται ως δάσκαλος γιόγκα και έχει γράψει απομνημονεύματα για την εμπειρία του, με στόχο να διαχειριστεί την απώλεια και να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη της μητέρας του.



Όπως έχει αναφέρει, προσωπικά αντικείμενα και αναμνήσεις, όπως το άρωμά της, αποτελούν για εκείνον τρόπο σύνδεσης με το παρελθόν.

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