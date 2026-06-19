Το Ιράν λέει ότι τα πλοία που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ πρέπει να εγγραφούν για να διασφαλιστεί η «ασφαλής διέλευση»

Το Ιράν προειδοποίησε τους ιδιοκτήτες και τους καπετάνιους όλων των πλοίων που σκοπεύουν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ ότι πρέπει να εγγραφούν για – και να λάβουν – άδεια και ασφάλιση πριν τους επιτραπεί να εισέλθουν στην ζωτικής σημασίας πλωτή οδό.

Η νεοσύστατη Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA) της Τεχεράνης δήλωσε την Παρασκευή ότι όλα τα πλοία πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της για να διασφαλιστεί η «ασφαλής διέλευση εμπορικών πλοίων».

Η εγγραφή και η ασφάλιση θα είναι δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών που καλύπτεται από το μνημόνιο συμφωνίας (MoU) που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και το Ιράν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, το Ιράν έχει δηλώσει ότι μπορεί να χρεώνει τέλη μετά από αυτήν την περίοδο.

«Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, οι δασμοί για υπηρεσίες ασφάλειας, προστασίας και περιβάλλοντος, καθώς και οι σχετικές ιρανικές ασφαλίσεις, δεν θα εισπράττονται από τους πλοιοκτήτες και θα βαρύνουν την κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», ανέφερε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε την Τρίτη ότι το στενό θα είναι ανοιχτό «χωρίς χρέωση κατά τις πρώτες 60 ημέρες και στη συνέχεια». Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με την ένδειξη του Ιράν ότι θα μπορούσε να εισαγάγει τέλη.

Η PSGA προειδοποίησε επίσης τους πλοιοκτήτες και τους καπετάνιους ότι όλα τα πλοία πρέπει να ακολουθούν μια αυστηρά καθορισμένη πορεία μέσα από το στενό για να αποφεύγουν τις νάρκες. «Η μη συμμόρφωση αποτελεί ευθύνη του πλοιοκτήτη», ανέφερε.

Οι νέες συνθήκες διέλευσης ήρθαν καθώς η κυκλοφορία μέσω του στενού άρχισε τελικά να αυξάνεται μετά από μήνες πολύ περιορισμένων κινήσεων λόγω φόβων για επίθεση από το Ιράν.

Συνολικά 25 εμπορικά πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ την Πέμπτη — ο μεγαλύτερος αριθμός από τον Απρίλιο, σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών θαλάσσης AXSMarine.

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