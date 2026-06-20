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20.06.2026 17:31

Γερμανού για Τσουρό: «Δεν του προτάθηκε ποτέ θέση αρχισυντάκτη» – «Συζητά τη λύση της συνεργασίας του» (Video)

20.06.2026 17:31
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Τη δική της πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τον Κώστα Τσουρό μοιράστηκε η Ναταλία Γερμανού μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Ιουνίου.

Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα και τηλεοπτικά ρεπορτάζ θέλουν τον παρουσιαστή να έχει δεχθεί πρόταση από τον ΣΚΑΪ για να παραμείνει στο δυναμικό του σταθμού, αναλαμβάνοντας ωστόσο διαφορετικό ρόλο από αυτόν που είχε μέχρι σήμερα.

Η αποκάλυψη της Ναταλίας Γερμανού

Η παρουσιάστρια του Alpha υποστήριξε ότι οι πληροφορίες που έχει από το περιβάλλον του Κώστα Τσουρού διαφέρουν από όσα έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα ανάληψης θέσης αρχισυντάκτη σε άλλη εκπομπή του σταθμού, ενώ η πραγματική συζήτηση αφορά το μέλλον της συνεργασίας του με το κανάλι.

«Να σας πω κάτι πολύ φρέσκο και αποκλειστικό, γιατί έχουμε κι εμείς τις πηγές μας, κάνουμε κι εμείς τα ρεπορτάζ μας. Δεν ετέθη ποτέ θέμα στον Κώστα Τσουρό να αναλάβει ρόλο αρχισυντάκτη κάπου. Αυτή τη στιγμή, έχω την πεποίθηση ότι ο Κώστας και το κανάλι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για να δουν τρόπους ομαλής λύσης της συνεργασίας τους. Δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο παραμονής του στο κανάλι».

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ

Η Ναταλία Γερμανού διευκρίνισε πάντως ότι στον τηλεοπτικό χώρο τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπών εφόσον προκύψει κάποια νέα πρόταση.

«Βέβαια όλα ανατρέπονται από στιγμή σε στιγμή. Μπορεί να υπάρξει κάποια πολύ δελεαστική πρόταση, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν του έγινε κάποια πρόταση για αρχισυνταξία και βρίσκονται σε μια φάση διαπραγματεύσεων για να δουν πώς μπορούν με τον πιο ήρεμο και ιδεατό τρόπο να λύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία».

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