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20.06.2026 17:08

Συρίγος σε Γερμανού: «Να μείνεις στις επάλξεις – Το καλό πρέπει να νικήσει στην τηλεόραση» (Video)

20.06.2026 17:08
syrigos

Την εκτίμησή του στη Ναταλία Γερμανού για τους χειρισμούς της στην ελληνική τηλεόραση εξέφρασε το μεσημέρι της Κυριακής ο Νίκος Συρίγος.

Ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου δεν δίστασε μάλιστα να ζητήσει και μια χάρη από την παρουσιάστρια του ALPHA.

«Πρέπει κάποια στιγμή το καλό να νικήσει στην τηλεόραση. Κι επειδή νιώθω ότι εκφράζεις το καλό, θέλω να μείνεις στις επάλξεις όσο περισσότερο γίνεται και στο ζητάω σα χάρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις τόσα χρόνια, είναι δύσκολο να υπάρχει ένα ήθος στην τηλεόραση, να μην υπάρχει κιτρινίλα, σε αυτόν τον καναπέ να έρχεται κόσμος και να ξέρει ότι δεν θα τον πυροβολήσεις, αλλά θα κάνεις μια συζήτηση μαζί του. Είναι δύσκολο να προστατεύεις τους ανθρώπους που φιλοξενείς», πρόσθεσε ο Νίκος Συρίγος, επισημαίνοντας πως η παρουσιάστρια δεν επιδιώκει την ένταση ή την αμηχανία για χάρη της τηλεθέασης.

Η αναφορά στη σύντροφό του Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την Ελεονώρα Ζουγανέλη, ο Νίκος Συρίγος ευχήθηκε: «Μακάρι να είναι το άλλο μου μισό».

Σε ερώτηση για το αν θα έγραφε ποτέ ένα τραγούδι για τη δημοφιλή τραγουδίστρια, ο δημοσιογράφος απάντησε: «Είμαι πολύ μικρός για να γράψω τραγούδι στην Ελεονώρα. Της έχουν γράψει οι μεγαλύτεροι ποιητές, δημιουργοί. Αυτά που θέλω να της πω της τα λέω από κοντά».

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