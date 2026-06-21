Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Μπαράζ ενισχύσεων 1 δισ. ευρώ
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Έπεσαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για κινητά
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ Κυριακής: Δέκα νησιά εκπέμπουν SOS
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Αλλο ένα σκάνδαλο στο Μαξίμου
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Ολα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Υπόγεια συμφωνία του Μητσοτάκη με Κασιδιάρη
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Κλειδώνουν τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ.
ΕΣΤΙΑ: Περικυκλώνουν τα νησιά με την «Γαλάζια Πατρίδα»
Documento: Τα τρία Μ της διαφθοράς Μαρούσι – Μύκονος – Μαξίμου
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Στα άδυτα των «Αδιάφθορων»
Real news: Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν
Κυριακάτικη ΚONTRA: Γιατί καλπάζει στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
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Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)
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