Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Μπαράζ ενισχύσεων 1 δισ. ευρώ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Έπεσαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για κινητά

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ Κυριακής: Δέκα νησιά εκπέμπουν SOS

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Αλλο ένα σκάνδαλο στο Μαξίμου

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Ολα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Υπόγεια συμφωνία του Μητσοτάκη με Κασιδιάρη

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Κλειδώνουν τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ.

ΕΣΤΙΑ: Περικυκλώνουν τα νησιά με την «Γαλάζια Πατρίδα»

Documento: Τα τρία Μ της διαφθοράς Μαρούσι – Μύκονος – Μαξίμου

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Στα άδυτα των «Αδιάφθορων»

Real news: Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν

Κυριακάτικη ΚONTRA: Γιατί καλπάζει στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

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