Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ της Σίας Κοσιώνη και της Λένας Φλυτζάνη» (Video)

Η Μαρία Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μίλησε για τις εξελίξεις στον χώρο της ενημέρωσης, τις αλλαγές που παρατηρούνται στην τηλεοπτική πραγματικότητα, αλλά και για πρόσωπα που απασχόλησαν έντονα τη δημοσιότητα τους τελευταίους μήνες.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη Σία Κοσιώνη, σχολιάζοντας τη νέα σελίδα στην επαγγελματική της πορεία μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ.

«Η Σία Κοσιώνη είναι σημείο αναφοράς. Δεν το πίστευα, αλλά η ζωή έχει δείξει πως όλα μπορούν να γίνουν και πιστεύω ήταν για το καλό της».

Η δημοσιογράφος τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με τις συγκρίσεις που έχουν γίνει ανάμεσα στη Σία Κοσιώνη και τη Λένα Φλυτζάνη, τονίζοντας πως πρόκειται για δύο διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές που αξίζουν τον ίδιο σεβασμό.

«Δεν μπορεί αν γίνει σύγκριση μεταξύ της Σίας Κοσιώνη και της Λένας Φλυτζάνη. Όσο αξιοπρεπέστατα παρουσίαζε η Λένα το μεσημβρινό δελτίο, αντίστοιχα βλέπω τέτοια παρουσία και στο βραδινό δελτίο».

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