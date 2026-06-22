Σκάνδαλο Τεχνητής Νοημοσύνης προκαλεί σοκ στα ΜΜΕ της Γερμανίας

Δύο από τους πλέον αναγνωρισμένους δημοσιογραφικούς οργανισμούς της Γερμανίας, «κατέβασαν» και διέγραψαν άρθρα- προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο πολλοί φοβούνται ότι η αυξανόμενη εξάρτηση από την ΤΝ θα βλάψει την αξιοπιστία των γερμανικών Μέσων Ενημέρωσης.

Η είδηση κάνει εδώ και κάποιες ώρες τον γύρο του κόσμου. Στη μια περίπτωση, η Tagesspiegel του Βερολίνου, δημοσίευσε ένα άρθρο γραμμένο από ΤΝ του Στέφαν Ανδρεάς Κασντορφ, πρώην εκδότη και διευθυντή της, κάτι που παραδέχθηκε και ο ίδιος ευθέως. «Χρησιμοποίησα ΤΝ στα κείμενα», παραδέχτηκε.

Στην άλλη περίπτωση η Frankfurter Allgemeine Zeitung δημοσίευσε άρθρο γνώμης του Μάριο Φόιγκτ, πρωθυπουργού του κρατιδίου της Θουριγγίας , που δημιουργήθηκε από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Για δημοσιογραφική ομάδα μας, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που βοηθά να απλοποιήσουμε και επίσης να βελτιώσουμε ορισμένα βήματα στην συντακτική διαδικασία. Αλλά σίγουρα δεν είναι ένα εργαλείου που επιτρέπεται να αναλάβει τον πυρήνα της δουλειά μας», υποστηρίζει σε σημείωμα της η Tagesspiegel σε μια κίνηση να μετριάσει την ένταση του σκανδάλου που συγκλόνισε τον κόσμο των γερμανικών μέσων ενημερωσης.

Στο κείμενο η εφημερίδα ανάπτυξε το σκεπτικό να «παγώσει» τη στηλή και την αρθρογραφία ενός από τους πιο διάσημους/επιδραστικούς πολιτικούς σχολιαστές της μέχρι νεωτέρας, από τη στιγμή κατά την οποία αποκαλύφθηκε ότι Κάσντορφ, έκανε χρήση ΤΝ στην αρθρογραφία του.

Ο 67χρονος δημοσιογράφος παραδέχθηκε το λάθος του και αναγνώρισε το μέγεθος του και εξέφρασε δημοσίως «συγγνώμη». «Έκανα ένα τεράστιο λάθος, έβλαψα τη φήμη του Εντύπου και τη δική μου. Γι αυτό ζητώ μια ειλικρινή συγγνώμη. Χρησιμοποίησα τεχνητή νοημοσύνη στα κείμενα. Έπρεπε να το είχα καταστήσει σαφές και ως εκ τούτου να μην επιτρέψω τη δημοσίευσή τους» δήλωσε ο Κάσντορφ, μεταδίδει η Deutsche Welle και άλλα διεθνή ΜΜΕ.

Η διεύθυνση της εφημερίδας διέγραψε αρκετά από τα άρθρα του Κάσντορφ από την ψηφιακή έκδοση της, μέχρι να ολοκληρωθεί, όπως εξήγησε, η λεπτομερής έρευνα που έχει αρχίσει.

Το σκάνδαλο Κάσντορφ, έπειτα από το περιστατικό της FAB με το κατασκευασμένο άρθρο του Φοίγκτ, έχει επιδράσει σαν καύσιμη ύλη σε μια, πρόσκαιρα όπως εκτιμάται, έντονη αντιπαράθεση για τη χρήση της ΤΝ στη δημοσιογραφία, στην Γερμανία.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια ψηφιακής Δημοσιογραφίας Βίρα Κατσενμπέργκερ, του Πανεπιστημίου της Λειψίας, θεωρεί την υπόθεση Κάσντορφ ιδιαίτερα σοβαρή, επειδή κλόνισε την εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφία. «Δεν έχει να κάνει με μια υποστηρικτική εργασία στο πλαίσιο ανταλλαγής ιδεών ή σε μια έρευνα. Μιλάμε για τον πυρήνα της δημοσιογραφικής εργασίας», δήλωσε η Κάτσενμπεργκερ στην DW. Και τόνισε: ««Εάν τα άρθρα γνώμης δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να γνωστοποιείται η χρήση της, το κοινό θα μπορούσε κάλλιστα να το θεωρήσει ως εξαπάτηση».

Χαρακτήρισε τα επίμαχα άρθρα του Κάσντορφ επικίνδυνα και εξήγησε: «Τα αρθρα προσφέρουν προσανατολισμό σε έναν ολοένα πιο περίπλοκο κόσμο και συμβάλλουν να διαμορφώσουμε τις δικές μας απόψεις. Εάν τα άρθρα γνώμης δημιουργούνται από την ΤΝ, αυτό επηρεάζει άμεσα τον τρόπο διαμόρφωσης της κοινής γνώμης». Και συνιστά τη ρίζα του προβλήματος, κατά την ακαδημαϊκό, διότι- σημειώνει- «η ΤΝ δεν έχει αξίες, πολιτική θέση, αίσθημα ευθύνης». Την ίδια στιγμή η καθηγήτρια αναγνωρίζει και θετικά. «Δείχνει στην πραγματικότητα ότι τα συντακτικά τμήματα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τις δικές τους πολιτικές και ότι παραβιάσεις σαν κι αυτές έχουν σοβαρές συνέπειες».

Η διαγραφή του υποτιθέμενου άρθρου του Βόιτ από την FAZ επικρίθηκε από τον Ματίας Ντέπνερ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Axel-Springer, ο οποίος υποστηρίζει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Είναι μια απελπισμένη προσπάθεια σαν των αμαξάδων που αποπειράθηκαν την απογόρευση της αυτοκίνησης», είπε χαρακτηριστικά.

Το Γερμανικό Συμβούλιο Τύπου, ο φορέας αυτορρύθμισης Τύπου, έντυπων και ηλεκτρονικών, αποσαφηνίζει ότι την ευθύνη για τα δημοσιεύματα, ανεξαρτήτως τρόπους σύνταξης, την έχουν οι δημοσιογράφοι και οι διευθύνσεις των εκδόσεων, έγχαρτων και ηλεκτρονικών. «Αυτό ισχύει και για το περιεχόμενο που δημιουργείται με την Τεχνητή Νοημοσύνη», αναφέρει.

Η Βίρα Κάτσενμπεργκερ πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για επείγουσα δράση απέναντι σε τέτοιες κατάφωρες παραβιάσεις των συντακτικών οδηγιών και θεωρεί πως η κατάσταση θα βελτιωθεί με τακτική εκπαίδευση και ανοιχτή συζήτηση για οριακές περιπτώσεις χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Συμβουλεύει, μάλιστα, τους μαθητές της να κατανοήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο και όχι ως υποκατάστατο των δικών τους δημοσιογραφικών ικανοτήτων.

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